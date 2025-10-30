ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο 8,2% διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο 2025.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,1%).
Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,9% από 11,9% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,9%.
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 18,5% από 19,2% τον Σεπτέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9,1%.
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριου 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,5%).
Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.031.831 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,7%).
