ΟΠΕΚΑ: Ώρα Ταμείου για πάνω από 600.000 δικαιούχους – Τα 16 επιδόματα και παροχές που θα πληρωθούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Οκτώβριο θα προχωρήσει αύριο, Παρασκευή (31/10), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα καταβληθούν 188.108.716 ευρώ σε 609.258 δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι συνήθως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από σήμερα Πέμπτη (30.10).
Συγκεκριμένα θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα και παροχές:
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
Διαβάστε επίσης:
Βόμβα με τις ασφαλιστικές εισφορές: Αυξάνονται 4%-5% για μη μισθωτούς
Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης
Πιερρακάκης: Οι Δήμοι θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση και το 2026
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.