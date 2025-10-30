search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

30.10.2025 08:13

ΟΠΕΚΑ: Ώρα Ταμείου για πάνω από 600.000 δικαιούχους – Τα 16 επιδόματα και παροχές που θα πληρωθούν

30.10.2025 08:13
ΟΠΕΚΑ: Σήμερα η πληρωμή επιδομάτων και παροχών στους δικαιούχους - Media

Σε προγραμματισμένες πληρωμές επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Οκτώβριο θα προχωρήσει αύριο, Παρασκευή (31/10), ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα καταβληθούν 188.108.716 ευρώ σε 609.258 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι συνήθως τα χρήματα εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από σήμερα Πέμπτη (30.10).

Συγκεκριμένα θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα και παροχές:

  • Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι – 37.040.658 ευρώ
  • Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι – 94.063.944 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 516 δικαιούχοι – 171.683ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι – 178.622 ευρώ
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι -4.868.812 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι-244.531 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι -36.053 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.205 δικαιούχοι -1.721.171 ευρώ
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

