Κίνηση εμπιστοσύνης από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο με αγορά 50.000 μετοχών της Metlen στα 42,20 ευρώ

Με μια ηχηρή κίνηση στήριξης, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έστειλε μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά, προχωρώντας σε αγορά 50.000 μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC. Η συναλλαγή, αξίας άνω των 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 42,20 ευρώ ανά μετοχή, λειτουργώντας ως δίχτυ «προστασίας» και σήμα αυτοπεποίθησης για τη μελλοντική πορεία του ομίλου.

Η κίνηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Metlen έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επιχειρεί να αφομοιώσει τις διαδοχικές εξελίξεις στον επιχειρηματικό και ενεργειακό τομέα. Για πολλούς αναλυτές, η αγορά μετοχών από τον ίδιο τον επικεφαλής αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική και τα θεμέλια του ομίλου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το επενδυτικό κλίμα γύρω από τη μετοχή.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, η κίνηση αυτή λειτουργεί και σε επίπεδο ψυχολογίας επενδυτών, καθώς δείχνει ότι ο ίδιος ο ηγέτης της Metlen «ποντάρει» στην αξία της εταιρείας του, ενόψει ενός απαιτητικού οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι ξένοι αναλυτές εξακολουθούν να βλέπουν σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη Metlen. Μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, σχεδόν όλες οι επενδυτικές τράπεζες επιβεβαίωσαν ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των ετήσιων στόχων του, με τις δραστηριότητες σε Ενέργεια, Κατασκευές και Παραχωρήσεις να στηρίζουν δυναμικά τα οικονομικά μεγέθη και τα επόμενα χρόνια.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 οι πωλήσεις της Metlen κατέγραψαν άλμα 45%, φτάνοντας τα 3,6 δισ. ευρώ. Αν και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν λόγω έκτακτης ζημιάς 132 εκατ. ευρώ από τον τομέα M Power — εξαιτίας καθυστερήσεων και αυξημένου κόστους στο έργο διαχείρισης αποβλήτων Protos — οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, χωρίς τη συγκεκριμένη επιβάρυνση, το προσαρμοσμένο EBITDA θα ήταν αυξημένο κατά 22% σε ετήσια βάση.

Περιθώριο ανόδου και διεθνείς εκτιμήσεις

Οι προοπτικές αποτυπώνονται και στις τιμές στόχους που δίνουν οι διεθνείς οίκοι:

Η Citi τοποθετεί τη μετοχή στα 52 ευρώ με σύσταση “Buy”,

Η Berenberg στα 61 ευρώ, επίσης με “Buy”,

Η Morgan Stanley εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη, με στόχο τα 66 ευρώ και σύσταση “Overweight”.

Η Bank of America δίνει στόχο 63 ευρώ, ενώ η Alpha Finance διατηρεί την πιο αισιόδοξη εκτίμηση, τοποθετώντας τη μετοχή στα 71 ευρώ — δηλαδή περιθώριο ανόδου άνω του 65% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά μετοχών από τον ίδιο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής εμπιστοσύνης, τόσο για την εταιρεία όσο και για το ευρύτερο κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Metlen παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάπτυξη, με ηγεσία που “επενδύει” στην ίδια της τη δύναμη.

