Περιφερειακή Υμηττού: Συνελήφθη 26χρονος χωρίς δίπλωμα που έτρεχε με 174 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το όριο κατά 94 χλμ/ώρα

Στη σύλληψη ενός 26χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χτες (29-10-2025) επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 174 χλμ/ώρα, προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.
Όπως προέκυψε, ο 26χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.
Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
