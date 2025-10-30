search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 12:13

Puma: Η γερμανική εταιρεία προχωράει σε 900 απολύσεις – Ραγδαία η πτώση των πωλήσεων

30.10.2025 12:13
puma_3010_1920-1080_new
credit: AP

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής αθλητικών ειδών Puma ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 900 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του 2026, ενώ ανακοίνωσε και μια σειρά από μέτρα για την αναζωογόνωση της επιχείρησης και την καταπολέμηση της ραγδαίας πτώσης των πωλήσεων.

Η εταιρεία μείωσε ήδη φέτος κατά 500 τις θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιορισμού του κόστους που ανακοίνωσε τον Μάρτιο.

Η Puma ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα στην προσπάθειά της να βελτιώσει τις επιδόσεις της υπό τον νέο εκτελεστικό διευθυντή Άρθουρ Χελντ.

Το συρρικνούμενο μερίδιο αγοράς και η περιορισμένη ζήτηση για παπούτσια και είδη ένδυσης της εταιρείας καθώς και το πλήγμα που υπέστη ολόκληρος ο τομέας από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές οδήγησαν την Puma να προειδοποιήσει για ετήσιες ζημίες στο τέλος του Ιουλίου.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν χάσει πάνω από 50% της αξίας τους μέχρι στιγμής φέτος.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσβλέπει να επιστρέψει σε ανάπτυξη από το 2027.

Διαβάστε επίσης:

Πίσω στον Ψυχρό Πόλεμο: ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα επαναφέρουν στο προσκήνιο την πυρηνική απειλή

Ο Μακρόν… βυθίζεται: Ιστορικό χαμηλό στις δημοσκοπήσεις για τον Γάλλο πρόεδρο, οριακά με διψήφιο ποσοστό

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Το… «ατόπημα» του Αμερικανού προέδρου με το ακουστικό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, επί τόπου η Πυροσβεστική

helleniq-energy_1
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: 11 Βραβεία και 8 Διακρίσεις σε Διεθνείς Διαγωνισμούς για τον «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024»

kypros dolofonia dimosthenous – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

giatros-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

giorgos-kapoutzidis-new
MEDIA

Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:31
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, επί τόπου η Πυροσβεστική

helleniq-energy_1
BUSINESS

HELLENiQ ENERGY: 11 Βραβεία και 8 Διακρίσεις σε Διεθνείς Διαγωνισμούς για τον «ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2024»

kypros dolofonia dimosthenous – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Κύπριου επιχειρηματία στη Λεμεσό

1 / 3