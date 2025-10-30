Quentin Tarantino: Επιστρέφει στην υποκριτική, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Only What We Carry»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) μπορεί να εγκατέλειψε το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του όμως θα επιστρέψει στην υποκριτική.

Ο Ταραντίνο πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία μεγάλου μήκους «Only What We Carry». Θα είναι ο πρώτος μεγάλος ρόλος του στην οθόνη από το «From Dusk Til Dawn» το 1996.

Το τοποθετημένο στη Γαλλία δράμα του Τζέιμι Άνταμς (Jamie Adams), το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιγράφεται ως «ένας στοχασμός στην αγάπη, την απώλεια και το ήρεμο θάρρος που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά».

Οι συμπρωταγωνιστές του «Star Trek», Σάιμον Πεγκ (Simon Pegg) και Σοφία Μπουτέλα (Sofia Boutella), θα πρωταγωνιστήσουν με τον Ταραντίνο, μαζί με τους Σαρλότ Γκέινσμπουργκ (Charlotte Gainsbourg) και Λίαμ Χέλμαν (Liam Hellmann). Η τραγουδίστρια Λίζι ΜακΆλπαϊν (Lizzy McAlpine) θα κάνει επίσης το ντεμπούτο της σε ταινία μεγάλου μήκους.

Ο Πεγκ γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες «Mission: Impossible», πρόκειται να υποδυθεί τον Τζούλιαν Τζονς «έναν κάποτε αξιοθαύμαστο καθηγητή η πρώην μαθήτρια του οποίου επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τα φαντάσματα του παρελθόντος της». Ο Ταραντίνο θα υποδυθεί τον Τζον Πέρσι, παλιό φίλο του Τζούλιαν, «η ξαφνική άφιξη του οποίου αναδεικνύει θαμμένες αλήθειες».

Αν και ο Ταραντίνο είναι κυρίως γνωστός ως σκηνοθέτης, έχει εμφανιστεί πολλές φορές μπροστά στην κάμερα. Συγκεκριμένα, είχε ρόλους στις δύο πρώτες του ταινίες, «Reservoir Dogs» και «Pulp Fiction» και πρωταγωνίστησε μαζί με τους Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και Χάρβεϊ Καϊτέλ (Harvey Keitel) στο «From Dusk Till Dawn» (1996).

Έχει κάνει επίσης μικρές εμφανίσεις στις ταινίες του, δάνεισε τη φωνή του σε έναν offscreen σκηνοθέτη στα φιλμ «Kill Bill» και «Once Upon a Time in Hollywood» ενώ στις «Inglorious Basterds» και «Django Unchained» υποδύεται ρόλους οι οποίοι βρίσκουν βίαιο τέλος στην οθόνη. Ήταν επίσης αφηγητής της τηλεοπτικής σειράς του 2022 «Super Pumped».

