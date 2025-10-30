search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:27
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 13:09

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

30.10.2025 13:09
Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στην Κύπρο, όταν ένας πολίτης βρέθηκε κατά λάθος σε κλούβα που μετέφερε κατάδικους από τις Κεντρικές Φυλακές στα Δικαστήρια.

Σύμφωνα με το Cyprus Times, οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε παραπάνω άτομο στο χώρο, καθώς ένας πολίτης είχε πάει για επισκεπτήριο στις φυλακές και χωρίς κάποιον έλεγχο τον «φόρτωσαν» στην κλούβα.

Το όχημα μετέφερε κατάδικους από τις κεντρικές Φυλακές στα Δικαστήρια και μόλις έφτασε στον προορισμό του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν το λάθος τους!

Πώς έγινε το λάθος

Κατά τη διαδικασία για να ξεκινήσει η μεταφορά, οι αστυνομικοί φώναζαν για να βιαστούν οι κατάδικοι που θα πήγαιναν στο Εφετείο για υποθέσεις τους.

Τότε, μέσα στην αναστάτωση που επικρατούσε, ο πολίτης που είχε πάει για επισκεπτήριο, δεν κατάλαβε τι συνέβαινε και ανέβηκε στο όχημα. Διαισθάνθηκε ότι κάτι πήγαινε λάθος όταν είδε ότι όλοι οι υπολοιποι φορούσαν χειροπέδες εκτός απο τον ίδιο.

Μόλις η κλούβα έφτασε στο Εφετείο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν το μεγάλο λάθος που είχαν κάνει.

