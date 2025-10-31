Δίκη Χρυσής Αυγής: «Βρέθηκα στη φυλακή γιατί “έκοψα” ψήφους από τον Σαμαρά, η δίωξή μου είναι πολιτική», είπε ο Χρήστος Παππάς

«Βρέθηκα στη φυλακή γιατί έκοψα ψήφους από τον Σαμαρά, η δίωξή μου είναι πολιτική», είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο Χρήστος Παππάς, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Ακόμα αδυνατώ να καταλάβω γιατί είμαι κατηγορούμενος και γιατί βρέθηκα στη φυλακή. Πού βασίστηκε η άδικη προς το πρόσωπό μου απόφαση; Πείτε μου αν υπάρχει στη δικογραφία μια προτροπή έστω από ομιλίες μου ή συνεντεύξεις μου σε στέλεχος ή μέλος της Χρυσής Αυγής, που να τον προέτρεπε στην τέλεση έκνομων πράξεων. Δεν θα βρείτε κάτι τέτοιο. Για τον εαυτό μου δεν υπάρχει τίποτα και πουθενά. Η πολιτική μου παρουσία ήταν αποκλειστικά κοινοβουλευτική», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, εκτίμησε πως «το πρωτόδικο δικαστήριο δεν παρακολούθησε ενδελεχώς τον πολιτικό μου λόγο που μπορεί να τον εκλάμβανε ως οξύ, αλλά ήταν οξύς και όχι βία», και πρόσθεσε: «Όταν δεκάδες χιλιάδες έξω από αυτό το κτίριο φωνάζουν υπέρ της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, αυτό σε ένα βαθμό δεν επηρεάζει τους δικαστές; Οι δικαστές είναι άνθρωποι, όχι θεοί. Δέχομαι τη δικαιοσύνη, δεν δέχομαι τη λαϊκή δικαιοσύνη και το νόμο του Λυντζ», καλώντας το δικαστήριο να τον κρίνει «ανεπηρέαστο από κάθε είδους σειρήνες… και την πολιτική».

Ο κατηγορούμενος εξέφρασε την πεποίθηση πως βρέθηκε στη φυλακή γιατί «έκοβαν» ψήφους από το κυβερνών κόμμα. «Έμεινα φυλακή γιατί “έκοβα” ψήφους στον Σαμάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, αρνήθηκε με κατηγορηματικό τρόπο οποιαδήποτε σχέση του με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την οποία χαρακτήρισε «θείο δώρο για την τότε κυβέρνηση». «Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία μου το βράδυ της δολοφονίας Φύσσα, δεν γνώριζα ποιος ήταν ο συγχωρεμένος Φύσσας ούτε τον Ρουπακιά… Εγώ ήμουν μακριά 15 χρόνια και έγινα βουλευτής και αυτό δεν άρεσε… Υπέστην αδίκως μια καταδίκη και φυλάκιση. Η οικογένειά μου υπέστη ταλαιπωρίες. Θα προλάβω αυτόν που θα πει “ναι, αλλά ο Φύσσας είναι στο χώμα” και θα πω “και φταίω εγώ για αυτό;”. Οι πολιτικές διαφωνίες δεν λύνονται έτσι. Σε ζούγκλα ζούμε; Για μένα η στέρηση της ζωής εκτός από ποινικό αδίκημα αποτελεί και ύψιστο αμάρτημα… Δεν πείραξα ποτέ κανένα, ήμουν ειλικρινής και τίμιος και θα εξακολουθήσω να είμαι. Δεν ήξερα ούτε τον Ρουπακιά ούτε το Φύσσα ούτε τη Νίκαια ούτε τίποτα…».

«Δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου»

Επίσης, χαρακτήρισε «γελοίο και ψευδές» τον τίτλο του υπαρχηγού, ενώ υποστήριξε πως δεν ανήκε ποτέ στον στενό κύκλο του Νίκου Μιχαλολιάκου. «Όσο κι αν φαντάζει παράξενο, εγώ δεν ήμουν του στενού κύκλου του Μιχαλολιάκου. Άλλοι ξημεροβραδιάζονταν μαζί του, αλλά αυτοί δεν κάθονται στο εδώλιο γιατί δεν έκοψαν ψήφους από τον Σαμαρά», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

«Ήμουν 20χρονος και ακόμη μικρότερος»

«Άλλο πράγμα οι ιδεολογικές αναζητήσεις και άλλο η πίστη στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια…», ανέφερε στη συνέχεια, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να καταδικαστεί για ορισμένες πόζες αναφερόμενες σε φωτογραφίες με ναζιστικούς χαιρετισμούς που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και όπως είπε είχαν ληφθεί στα νεανικά του χρόνια τα οποία αποκήρυξε.

Για τις νεότερες φωτογραφίες, με την οικογένειά του, ανέφερε πως αφορούν προσωπικά δεδομένα και έγινε σαν αστείο, σημειώνοντας πως όλα έγιναν για τις εντυπώσεις.

«Ήμουν 20χρονος και ακόμη μικρότερος. Ουδέποτε τις έχω χρησιμοποιήσει ή δημοσίευσα, δεν ήθελα και για αυτό εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων. Η δημοσίευση τους έγινε για τη δημιουργία εντυπώσεων», με την πρόεδρο να σχολιάζει πως υπήρχαν φωτογραφίες όταν κατηγορούμενος ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία.

«Ήμουν πιο ρομαντικός το 1989… βρήκαν κάποια αρχεία τα ΜΜΕ για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν βρέθηκε τίποτα που να με βαρύνει», απάντησε ο κατηγορούμενος.

Εισαγγελέας: Υπάρχει και μια φωτογραφία με το σχετικό χαιρετισμό στον τάφο του Μουσολίνι…

Κατηγορούμενος: Βεβαίως… είναι παλιά και έγινε χάριν τιμής προς το φίλο μου που με φιλοξενούσε, γιατί αυτός έβγαλε τη φωτογραφία και ήταν τέτοιος… έτυχε να γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο.

Όσο για το περιεχόμενο αυτών, υποστήριξε πως ήταν προϊόν της νιότης του και εξήγησε: «Κανείς δεν έκρυψε ότι η Χρυσή Αυγή στην αρχή είχε εθνικοσοσιαλιστικό προσανατολισμό, αλλά το 2021 δεν στηριζόταν σε πρακτικές ή εμβλήματα του παρελθόντος. Ο πολιτικός ρεαλισμός δεν το επιτρέπει αυτό».

Σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από το σπίτι του και μεταξύ άλλων έφεραν τα αρχικά των SS και άλλα: «Είναι φαιδρά πράγματα… Ήμουν μαζώχτρα. Είχα ένα χούι και μάζευα», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Παππάς -σε πρώτο βαθμό- είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών, ως μέλος της ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

