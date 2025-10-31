Ρωσία: Κατάρριψη 130 ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνεχίζεται αμείωτη η πολεμική ένταση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία
Ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 130 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές στη διάρκεια της νύχτας μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
