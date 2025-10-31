search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 13:46
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 10:56

Το πιο εμβληματικό διπλό πορτρέτο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ πωλείται σε δημοπρασία

31.10.2025 10:56
hoknei-new

Ένα σπάνιο έργο της ιστορίας της τέχνης του Χόλιγουντ πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία 60 εκατομμύρια δολάρια.

Είναι ένας πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, του Βρετανού ζωγράφου που έφτασε για πρώτη φορά στις ακτές της Καλιφόρνια το 1964 και μετέτρεψε τις πισίνες σε υψηλή τέχνη.

Μετά την αναδρομική έκθεση του έργου του που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα στο Ίδρυμα Louis Vuitton στο Παρίσι, ιδιώτης Ευρωπαίος συλλέκτης που είχε δανείσει στους διοργανωτές της ένα από τα πιο πολύτιμα έργα του Χόκνεϊ αποφάσισε ότι ήταν καιρός να αποχωριστεί το διπλό πορτρέτο του συγγραφέα Κρίστοφερ Ίσεργουντ και του συντρόφου του, του καλλιτέχνη Ντον Μπαχάρντι, που δημιουργήθηκε το 1968.

Ο Ίσεργουντ, τα βιβλία του οποίου έχουν διασκευαστεί σε ταινίες (Cabaret του 1972, A Single Man του 2009), ήταν 30 χρόνια μεγαλύτερος από τον Bachardy όταν γνωρίστηκαν το 1948. Ο ζωγράφος γνώρισε το ζευγάρι δεκαετίες αργότερα και δημιούργησε το πορτρέτο στο σπίτι τους στη Σάντα Μόνικα.

Ο Ίσεργουντ πόζαρε για το πορτρέτο, αλλά ο σύντροφός του απουσίαζε σε ταξίδι και ο Χόκνεϊ τον ζωγράφισε από μία φωτογραφία του.

«Μπορείτε να διακρίνεται μια αγωνία στην έκφραση του Ίσεργουντ, την απόσταση» ανέφερε η Κάθριν Άρνολντ υπεύθυνη τέχνης του 20th/21ου αιώνα στον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

«Αυτή είναι πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης – πάντα υπάρχουν μικρά πράγματα που μένουν ανείπωτα». Ο Ίσεργουντ και ο Μπαχάρντι παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του πρώτου το 1986.

Ο Μπαχάρντι 91 ετών σήμερα, επισκέφθηκε πρόσφατα τη γκαλερί Christie’s στο Μπέβερλι Χιλς, όπου εκτίθεται ο πίνακας με τίτλο «Christopher Isherwood and Don Bachardy».

Η δημοπρασία διοργανώνεται στις 17-20 Νοεμβρίου και αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς το έργο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ «Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)» πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ από τον Christie’s στη Νέα Υόρκη το 2018.

Ο πίνακας πωλήθηκε στην τιμή των 90 εκ. δολαρίων. Το ρεκόρ του πιο ακριβού έργου τέχνης εν ζωή καλλιτέχνη που είχε πωληθεί σε δημοπρασία κατείχε μέχρι τότε ο Τζεφ Κουνς με το Balloon Dog (Orange) το οποίο αγοράστηκε έναντι 58 εκ. δολαρίων.

