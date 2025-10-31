search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

31.10.2025 06:15

Τουρλού με κεφτέδες και λαχανικά, στην κατσαρόλα

31.10.2025 06:15
Ένα πεντανόστιμο μαμαδίστικο φαγητό που συνδυάζει κεφτέδες, πατάτες και λαχανικά, όλα μαζί σε μια κατσαρόλα, μαζί με μια ελαφριά σάλτσα ντομάτας.

Ετοιμάζεται πανεύκολα σε ένα σκεύος (χωρίς ξεχωριστά τηγανίσματα), σιγοβράζει σκεπασμένο και έτσι επιτυγχάνεται ένα ζουμερό και μελωμένο πιάτο.

Υλικά για τη Συνταγή

400 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο

1 αυγό

3 κουταλιές της σούπας γαλέτα (τριμμένη φρυγανιά)

1 ξερό κρεμμύδι, τριμμένο στον τρίφτη

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο

Για το τουρλού

Ελαιόλαδο κατά βούληση

2 μεγάλες πατάτες, κομμένες σε ροδέλες

1 μεγάλη ντομάτα, κομμένη σε χοντρά κομμάτια

2 πράσινες πιπεριές, κομμένες σε χοντρά κομμάτια

3 σκελίδες σκόρδο ή όσο επιθυμείτε

Για τη σάλτσα

1 ½ κουταλιά της σούπας τοματοπελτέ

½ φλιτζάνι ζεστό νερό

2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

Μαϊντανό, ψιλοκομμένο, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

1. Σε ένα βαθύ μπολ βάλτε τον κιμά, την τριμμένη φρυγανιά, το αυγό, αλατοπίπερο, το κύμινο και το τριμμένο κρεμμύδι και ζυμώστε καλά το μίγμα με τα χέρια σας. Αφήστε το για λίγο να ξεκουραστεί σκεπασμένο στο ψυγείο και έπειτα πλάστε στρογγυλούς κεφτέδες, πιέζοντάς τους λίγο από πάνω να πλατύνουν.

2. Πάρτε μια κατσαρόλα, ρίξτε μερικές κουταλιές ελαιόλαδο και καλύψτε τον πάτο της με τις ροδέλες πατάτας.

3. Αραδιάστε από πάνω τους κεφτέδες και ρίξτε τις σκελίδες σκόρδου και τα κομμάτια ντομάτας και πιπεριάς.

4. Σε ένα κανατάκι βάλτε το ζεστό νερό, διαλύστε μέσα τον πελτέ και τα μπαχαρικά και περιχύστε με αυτή τη σάλτσα το φαγητό. Βάλτε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά.

5. Μόλις πάρει μια βράση, μειώστε την ένταση και μαγειρέψτε με κλειστό καπάκι για 30 λεπτά περίπου (ή μέχρι να βράσουν οι πατάτες και να μελώσει η σάλτσα) σε χαμηλή φωτιά, χωρίς ανακάτεμα. Ελέγχετε το φαγητό και αν χρειαστεί επιπλέον υγρά συμπληρώστε με λίγο νερό από τον βραστήρα. Σερβίρετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και τρίμματα φέτας, αν επιθυμείτε.

