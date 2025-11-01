search
01.11.2025 08:10

CPI: Μείωση εσόδων 7,3% και ζημιές 459 χιλ. – Προβλέπει επιστροφή στην κερδοφορία

01.11.2025 08:10
cpi

Πτώση 7,3% στα έσοδά της κατέγραψε η CPI για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 18,8 εκατ. ευρώ, έναντι 20,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρά τη μείωση, σημειώνεται αύξηση της συμμετοχής των υπηρεσιών στα συνολικά έσοδα, από 24% σε 27%, εξέλιξη που σύμφωνα με τη διοίκηση ενισχύει τη μελλοντική σταθερότητα της εταιρείας.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 365 χιλ. ευρώ, με την πτώση να αποδίδεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων λόγω αναβολής ή μετάθεσης έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και στην αύξηση του λειτουργικού κόστους που σχετίζεται με την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η τελική γραμμή των αποτελεσμάτων ήταν αρνητική, καθώς οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 459 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 62 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Αναδιάρθρωση και νέες συνεργασίες για επιστροφή στην κερδοφορία

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της CPI, Άρης Παπαθάνος, χαρακτήρισε την προηγούμενη χρονιά «δύσκολη αλλά καθοριστική για τον εταιρικό μετασχηματισμό». Όπως ανέφερε, η αγορά εξοπλισμού εμφάνισε κάμψη, ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ πάνω από το 50% των ζημιών οφείλεται στην αναδιάρθρωση του Εμπορικού Τμήματος και του Supply Chain.

Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε την εξάρτησή της από τα αναλώσιμα εκτυπωτικών μηχανών, αντισταθμίζοντας τη μείωση των σχετικών πωλήσεων με νέα έργα και υπηρεσίες. Όπως σημείωσε ο κ. Παπαθάνος, «το ποσοστό των υπηρεσιών στα έσοδα αυξάνεται σταθερά, ενισχύοντας το προφίλ της εταιρείας απέναντι στις μεταβολές της αγοράς».

Ο επικεφαλής της CPI εκτίμησε ότι οι επιδράσεις της αναδιάρθρωσης και οι νέες συνεργασίες που ξεκίνησαν την άνοιξη του 2025, σε συνδυασμό με την επένδυση στην κατεύθυνση των υπηρεσιών, θα αρχίσουν να αποδίδουν εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης. «Έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα για να επιστρέψουμε στην κερδοφορία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προοπτική σταθεροποίησης

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η CPI θεωρεί ότι βρίσκεται σε τροχιά σταθεροποίησης, έχοντας ολοκληρώσει τις κύριες εσωτερικές αλλαγές και ενισχύσει την οργανωτική της αποτελεσματικότητα. Η διοίκηση αναμένει ότι η σταδιακή επανεκκίνηση έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των συνεργασιών της, θα στηρίξει την επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο νέο οικονομικό έτος.

