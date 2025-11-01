Η (δημοσκοπική) φτώχεια φέρνει πόλωση – Η κυβέρνηση υιοθετεί σκληρή ρητορική κατά της αντιπολίτευσης για… τα πάντα

Αποτελεί μάλλον σημείο των καιρών, αλλά έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά, σε εισήγησή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τις παρελάσεις – μαθητικές και στρατιωτικές.

Κι όμως, στην έναρξη της εισήγησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια «παρατήρηση με αφορμή τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν χθες: μια πολύ εντυπωσιακή παρέλαση, πολύς κόσμος, θετικό κλίμα. Θα έλεγα ότι είναι ίσως η καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουμε πάντα να κρατάμε για τη χώρα μας, αυτή την οποία είδαμε χθες στις παρελάσεις σε ολόκληρη τη χώρα».

Υπό… κανονικές συνθήκες η αναφορά αυτή του πρωθυπουργού θα προκαλούσε συζήτηση, ωστόσο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα το τελευταίο διάστημα, δεν εντυπωσιάζει. Αντιθέτως, είναι προφανές πλέον ότι η κυβέρνηση θέλει να σηκώσει πολύ τους τόνους και να δημιουργήσει κλίμα πόλωσης, καθώς διαπιστώνει ότι:

● Η προσπάθειά της για επανεκκίνηση μετά τη ΔΕΘ δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντιθέτως, δημοσκοπικά η Ν.Δ. «τσαλαβουτάει στα ρηχά», χωρίς να μπορεί να πείσει ότι έστω και σε μελλοντικό χρόνο θα αποκτήσει ώθηση, η οποία θα της έδινε το πολυπόθητο 30+%.

● Η αντιπολίτευση, η οποία επίσης μοιάζει βαλτωμένη σε χαμηλά ποσοστά, σηκώνει διαρκώς τους τόνους για όλα τα θέματα, επιχειρώντας να εισπράξει την – πλέον καταγεγραμμένη και ισχυρή – δυσφορία προς την κυβέρνηση.

● Η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και η αναμονή για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά κάνουν δύσκολο τον σχεδιασμό και την εκπόνηση αυστηρά στοχευμένης στρατηγικής για την επόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει καταφυγή στα… γνωστά όπλα.

● Τα μεγάλα και αντικειμενικά προβλήματα παραμένουν εδώ και… παροξυμμένα, με το αγροτικό ζήτημα να κυριαρχεί πλέον, καθώς ήδη άρχισαν οι κινητοποιήσεις και τα «μπλόκα», ενώ υπάρχει σχεδιασμός για μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου.

Τρεχάτε ποδαράκια μου για τους αγρότες

Ειδικά το ζήτημα με τις αγροτικές αποζημιώσεις και επιδοτήσεις, τα πράγματα παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα, καθώς πλέον η καθυστέρηση στην καταβολή τους μετριέται σε μήνες, οι παραγωγοί δηλώνουν ότι έχουν «στεγνώσει» οικονομικά και ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας βρίσκεται στα όριά του.

Στο πλαίσιο αυτό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επιστρατεύτηκε για τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν, ώστε να αποτραπεί ο – υπαρκτός – κίνδυνος να αρθεί η πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και να επιτρέψουν οι Βρυξέλλες την έναρξη καταβολής των ενισχύσεων.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Χατζηδάκης πέτυχε – σε κάποιον βαθμό – στον ρόλο του «πυροσβέστη», διαβεβαιώνοντας την αρμόδια διεύθυνση της Επιτροπής ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει, ωστόσο, η κυβέρνηση «τρέχει και δεν φτάνει», καθώς μέχρι τις 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να παρουσιάσει το action plan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την Τετάρτη συζητήθηκε στο Υπουργικό η ρύθμιση για την ενσωμάτωση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, με τον Μητσοτάκη να τονίζει ότι «είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μία καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ωστόσο, η αγωνία της κυβέρνησης για μια «έκρηξη» αγροτικών κινητοποιήσεων (ήδη υπήρξαν κάποια «μπλόκα» σε διάφορα σημεία της χώρας) είναι πλέον εμφανής, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι «έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σημαντικές αποζημιώσεις στους δικαιούχους για τις ζωοτροφές, για τις ζημιές του “Daniel”. Καταβλήθηκαν 45 εκατομμύρια σε σχεδόν 40.000 κτηνοτρόφους, για ενίσχυση ζωοτροφών, de minimis, λόγω ευλογιάς και πανώλης. Και θέλω να πιστεύω ότι η συνολική κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί έως τα τέλη αυτού του έτους».

Πάντως, οι εκπρόσωποι των αγροτών και κτηνοτρόφων περιγράφουν τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα ως «σταγόνα στον ωκεανό» του ποσού που τους οφείλεται και το οποίο ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Σύγκρουση σε όλα τα πεδία

Αν, πάντως, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών ενισχύσεων βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης – μαζί, βέβαια, με την (όχι και πολύ επιτυχημένη ώς σήμερα, όπως ομολογούν και πηγές του κυβερνώντος κόμματος) διαχείριση των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, με στόχο την εμπέδωση του αφηγήματος των διαχρονικών ευθυνών όλων των κυβερνήσεων – αυτό δεν σημαίνει ότι η στρατηγική της πόλωσης έχει αφεθεί στη μοίρα της.

Αντιθέτως, σχεδόν σε όλα τα πεδία, στα οποία μπορεί να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση φροντίζει να ανεβάζει την ένταση, με προφανή στόχο να απευθυνθεί σε κομμάτια του εκλογικού σώματος που είχαν στηρίξει Ν.Δ. στις κάλπες του 2023, αλλά πλέον έχουν πάρει αποστάσεις.

Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η αναφορά του πρωθυπουργού στις παρελάσεις και στην «τοξικότητα», έστω κι αν τα… σενάρια τρόμου για κινητοποιήσεις και επεισόδια κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου αποδείχθηκαν μάλλον υπερβολικά, καθώς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι πιθανοί διαμαρτυρόμενοι προτίμησαν να προγραμματίσουν για άλλες μέρες τις διαδηλώσεις τους.

Ωστόσο, παρότι κυριάρχησε η ηρεμία και η νηφαλιότητα, εντούτοις ήδη έχουν αρχίσει να διακινούνται σενάρια για «στοιχήματα» της κυβέρνησης ενόψει της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά και της επετείου της δολοφονίας Γρηγορόπουλου, όσον αφορά στη διαχείριση των εκδηλώσεων μνήμης και των διαδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν εκείνες τις μέρες.

Χαρακτηριστική του κλίματος πόλωσης που αναπτύσσεται είναι και η συζήτηση σχετικά με την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και την απουσία από αυτήν των αρχηγών της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, συζήτηση που εξετράπη σε… ακραίες ατραπούς με τον σχολιαστή Ανδρέα Δρυμιώτη να εκφράζει τον αφορισμό ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

Και προτού κάποιος αναρωτηθεί τι σημασία έχει το τι λέει ο Δρυμιώτης, αρκεί να αναφερθεί ότι τον επέκρινε αυστηρά και δημόσια ο βουλευτής Β’ Πειραιά της Ν.Δ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δυσφορία και δυσαρέσκεια για τέτοιου είδους δηλώσεις εκφράζουν ιδιωτικά κι άλλοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Και, βέβαια, η… μπάλα παίρνει και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ίδρυση νέου κόμματος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε τις προθέσεις της κυβέρνησης, καθώς, όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, είπε χαρακτηριστικά ότι:

«Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Σίγουρα η παράταξη ποτέ δεν επιδιώκει να λείπει από εκείνη άνθρωπος, ο οποίος τής ηγήθηκε, και όχι μόνο, και οποιοσδήποτε αγωνιστής της παράταξης, γιατί, ξέρετε, πολλές φορές τα μέλη, οι αγωνιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη – και έχει πάρα πολλούς τέτοιους η Νέα Δημοκρατία – είναι οι περισσότερο πολύτιμοι απ’ όλους».

Η αιχμή είναι προφανής και υποδηλώνει όχι μόνο ενόχληση αλλά και προβληματισμό για τα «απλά μέλη» που ενδέχεται να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στο εγχείρημά του.

Η νηφαλιότητα… πάει περίπατο

Ωστόσο, όπως παραδέχονται κομματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησε το «Ποντίκι», οι συνθήκες – αλλά και οι μετρήσεις – δεν ευνοούν ένα πιο νηφάλιο και συγκρατημένο πολιτικό κλίμα. Όταν, π.χ., το 42% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της Interview δηλώνει ότι στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» προτιμά το… χάος (και το 28% επιλέγει από οικουμενική κυβέρνηση ώς… αλλαγή των πολιτικών αρχηγών) γίνεται αντιληπτό ότι το πολιτικό σκηνικό έχει μπει σε μια φάση τεράστιας ρευστότητας και ασάφειας, οπότε – λένε οι πηγές αυτές – η επιλογή ενός συγκρουσιακού λόγου μοιάζει σχεδόν μονόδρομος, προκειμένου η κυβέρνηση και να περιχαρακωθεί, αλλά και να απευθυνθεί σε πιο συντηρητικά τμήματα των ψηφοφόρων, τα οποία έχουν αποστασιοποιηθεί.

Με τη δημοσκοπική «γκρίζα ζώνη» να κινείται στις περισσότερες μετρήσεις από 15% και πάνω, η κυβέρνηση καλείται να βρει τρόπο να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους που της έδωσαν σχεδόν 41% πριν από σχεδόν 28 μήνες υπό τις εξής συνθήκες:

● Με παγιωμένο ένα τεράστιο ποσοστό πολιτών (άνω του 60%) που θεωρεί ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημά του και που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι μπορεί για να την καταπολεμήσει.

● Με ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών να μιλά πλέον ανοιχτά για κρίση θεσμών στη χώρα, αίροντας την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, στα κόμματα, στη Βουλή, στα ΜΜΕ και πάει λέγοντας και… κλαίγοντας.

● Με ζητήματα όπως η τραγωδία των Τεμπών ή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμένουν στο προσκήνιο, τραυματίζοντας ακόμα περισσότερο την ήδη πληγείσα εικόνα της κυβέρνησης και αυξάνοντας την καχυποψία των πολιτών.

● Με τα κόμματα στα δεξιά της να προσπαθούν να… ακροβολιστούν και να εισπράξουν όσο το δυνατόν περισσότερο από τη δυσαρέσκεια των πολιτών – ιδίως, δε, των πιο συντηρητικών, οι οποίοι μοιάζουν πλέον να έχουν και ιδεολογικό ζήτημα με τη Ν.Δ.

Και με δύο πρόσωπα «υπεράνω υποψίας» – τον Κώστα Καραμανλή και τον Βαγγέλη Βενιζέλο – να ασκούν σταθερά «θεσμική» κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, ο πρώτος κυρίως για την εξωτερική πολιτική και ο δεύτερος για τους θεσμούς.

Υπό αυτήν την έννοια, λένε κομματικές πηγές, δύσκολα θα υπάρξει αλλαγή ρότας, ειδικά όσο η κατάσταση παραμένει ρευστή και απρόβλεπτη.

Διαβάστε επίσης:

Διαφοροποίηση Μαρκόπουλου με παράδειγμα το Πέραμα για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Νέα κόντρα Δούκα-Μιχαηλίδου: Μετά το Γηροκομείο, τα «ανεξέλεγκτα» πατίνια στο κέντρο της Αθήνας

Μητσοτάκης: Προσδοκία όλων είναι η Μονή της Αγίας Αικατερίνης να συνεχίσει να αποτελεί «φάρο» της Ορθοδοξίας