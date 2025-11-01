Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από 3 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
Διαβάστε επίσης:
Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS
Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι
Γηρασμένος πληθυσμός και χαμηλή παραγωγικότητα απειλούν την ανάπτυξη – Έκθεση «καμπανάκι» από την Alpha Bank
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.