Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

Από 3 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

