Στις φυλακές Κορυδαλλού ο γνωστός σεφ που συνελήφθη στην Κηφισιά για φοροδιαφυγή

Στις φυλακές Κορυδαλλού θα κρατηθεί ο γνωστός σεφ, ο οποίος συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο.

Η σύλληψή του έγινε χθες στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής. Κατηγορείται ότι απέκρυψε από την εφορία το ποσό των 1.341.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πασίγνωστος σεφ, με καριέρα δεκαετιών στην τηλεόραση και διεθνείς διακρίσεις, ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο τροφίμων και κατηγορείται για τα εξής:

Κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από την εφορία εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ, ενώ κατά την περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ. Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του εκδόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για την υπόθεσή του υπήρξε διάταξη του προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατηρήθηκε σε ισχύ το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο από την Ανακρίτρια του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται είναι οι εξής:

Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση με τη μορφή της μη απόδοσης ΦΠΑ, όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, και φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση με τη μορφή μη απόδοσης ΦΠΑ όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ συνελήφθη χθες και στη συνέχεια εκδόθηκε φυλακιστήριο. Πρόκειται για πρόσωπο με παρουσία πολλών ετών στην τηλεόραση, το οποίο στη συνέχεια έκανε τις δικές του επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)