search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 15:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 13:48

Στις φυλακές Κορυδαλλού ο γνωστός σεφ που συνελήφθη στην Κηφισιά για φοροδιαφυγή

01.11.2025 13:48
chef-neo

Στις φυλακές Κορυδαλλού θα κρατηθεί ο γνωστός σεφ, ο οποίος συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο.

Η σύλληψή του έγινε χθες στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής. Κατηγορείται ότι απέκρυψε από την εφορία το ποσό των 1.341.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πασίγνωστος σεφ, με καριέρα δεκαετιών στην τηλεόραση και διεθνείς διακρίσεις, ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο τροφίμων και κατηγορείται για τα εξής:

Κατά το χρονικό διάστημα 2018-2020 απέκρυψε από την εφορία εισοδήματα ύψους 1.341.000 ευρώ, ενώ κατά την περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των 375.000 ευρώ. Το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του εκδόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για την υπόθεσή του υπήρξε διάταξη του προέδρου Εφετών Αθηνών με την οποία διατηρήθηκε σε ισχύ το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο από την Ανακρίτρια του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται είναι οι εξής:

Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση με τη μορφή της μη απόδοσης ΦΠΑ, όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, και φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση με τη μορφή μη απόδοσης ΦΠΑ όπου το προς απόδοση ποσό φόρου υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ συνελήφθη χθες και στη συνέχεια εκδόθηκε φυλακιστήριο. Πρόκειται για πρόσωπο με παρουσία πολλών ετών στην τηλεόραση, το οποίο στη συνέχεια έκανε τις δικές του επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia vendetta (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η αιματοβαμμένη ιστορία με βεντέτες – Ο πολύνεκρος πόλεμος οικογενειών που συγκλόνισε την Κρήτη το 1955 (Video)

kimberli gkifoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ – Πάει στο CAS η ΠΑΕ

ELTA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: «Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών» – «Αναγκαίο το κλείσιμο τους για την επιβίωση τους»

fylaki_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 52χρονου στην Κίσσαμο: Προφυλακιστέος ο 23χρονος δράστης – «Ζήτησε συγνώμη» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 15:13
vorizia vendetta (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η αιματοβαμμένη ιστορία με βεντέτες – Ο πολύνεκρος πόλεμος οικογενειών που συγκλόνισε την Κρήτη το 1955 (Video)

kimberli gkifoil 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

ofh1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ ανακοίνωσε η ΕΠΟ – Πάει στο CAS η ΠΑΕ

1 / 3