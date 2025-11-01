Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικά πλήγματα σε 150 ενεργειακές εγκαταστάσεις – Πέντε νεκροί από έκρηξη νάρκης σε δάσος

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε χθες Παρασκευή «στοχευμένα πλήγματα» των ρωσικών δυνάμεων σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

«Σκόπιμες επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών ενεργειακών υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ασφαλή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων φέρουν χαρακτηριστικά πυρηνικής τρομοκρατίας και αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε έπειτα από εκείνη που εξέδωσε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για στρατιωτικές επιχειρήσεις «που προκάλεσαν ζημιές σε υποσταθμούς ζωτικής σημασίας για την πυρηνική ασφάλεια στην Ουκρανία».

Ο ΔΟΑΕ αναφερόταν σε πλήγματα κοντά σε δύο πυρηνικούς σταθμούς – στις περιφέρειες Μικολάιφ και Χμελνίτσκι – εξαιτίας των οποίων διεκόπη η τροφοδοσία τους με ηλεκτρική ενέργεια. Ένας τρίτος πυρηνικός σταθμός, στο Ρίβνε, υποχρεώθηκε να μειώσει την ισχύ σε δύο από τους τέσσερις αντιδραστήρες του, συμπληρώνει ο ΔΟΑΕ, χωρίς να κατονομάζει μια εκ των αντιμαχόμενων πλευρών ως υπαίτια.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται συχνά για πλήγματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πυρηνικών σταθμών στην Ουκρανία, ιδίως εκείνου στη Ζαπορίζια.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Πέντε νεκροί από την έκρηξη νάρκης σε δάσος

Στο μεταξύ, πέντε άνθρωποι (ηλικίας από 19 έως 65 ετών) σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε νάρκη, χθες Παρασκευή, σε δάσος της περιφέρειας Ζιτόμιρ στη βόρεια Ουκρανία την Παρασκευή (31/10).

Η έκρηξη σημειώθηκε σε παραμεθόρια περιοχή, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όταν το αυτοκίνητο εισήλθε σε ναρκοθετημένη ζώνη, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική αστυνομία.

Φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τα συντρίμμια του οχήματος και μια πινακίδα σε δέντρο η οποία προειδοποιεί για τις νάρκες που βρίσκονται διάσπαρτες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα θύματα έκοβαν ξύλα στο δάσος, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία – από όπου ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Υπό τον φόβο εισβολής περισσότερων ρωσικών δυνάμεων από τον βορρά, οι ουκρανικές αρχές έχουν ναρκοθετήσει τμήματα παραμεθόριων περιοχών.

Σε ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε σε κοντινό δάσος, ένας άνδρας τραυματίστηκε επίσης από έκρηξη νάρκης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να μην αψηφούν τις προειδοποιητικές πινακίδες, υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύεται να πλησιάσουν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε άλλες περιοχές της ουκρανικής επικράτειας. Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ σκοτώθηκε μια 85χρονη και δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με απολογισμό των τοπικών αρχών.

