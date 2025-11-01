search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 09:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 07:44

Η Βόρεια Κορέα διαμηνύει ότι η αποπυρηνικοποίησή της είναι «όνειρο θερινής νυκτός»

01.11.2025 07:44
Η Βόρεια Κορέα «βρυχάται»: «Επιτυχημένη πολύ σημαντική δοκιμή» νέου πυραύλου - Media

Η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου είναι ένα ανέφικτο «όνειρο θερινής νυκτός» μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Νωρίτερα σήμερα η Νότια Κορέα ανέφερε ότι το θέμα της αποπυρηνικοποίησης πρόκειται να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής με την Κίνα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Πακ Μιόνγκ-χο, επέκρινε τη Νότια Κορέα για την επιδίωξη να εγείρει το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης όποτε παρουσιάζεται η ευκαιρία, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας.

«Θα δείξουμε με υπομονή ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι ένα “όνειρο” που δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί, ακόμα κι αν μιλήσει γι’ αυτό χίλιες φορές», δήλωσε ο Πακ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το KCNA.

«Αποκαλύπτει την έλλειψη κοινής λογικής»

Είπε ότι η Νότια Κορέα εξακολουθεί να μην γνωρίζει ότι «το να αγωνίζεται να αρνηθεί τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους με πυρηνικά όπλα και να μιλάει για το όνειρό της να πραγματοποιήσει την αποπυρηνικοποίηση απλώς αποκαλύπτει την έλλειψη κοινής λογικής της».

Ενώ η Βόρεια Κορέα διαμαρτυρήθηκε για την ανακοίνωση του Προεδρικού Γραφείου της Νότιας Κορέας σχετικά με την ατζέντα της αποπυρηνικοποίησης, φάνηκε επίσης να εκφράζει δυσφορία για την Κίνα σχετικά με το ζήτημα ενόψει της συνόδου κορυφής.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Βόρεια Κορέα κατήγγειλε τη Νότια Κορέα για τη δήλωση της δέσμευσής της για την αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών της Νότιας Κορέας, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Ο Βορράς την απέρριψε ως «αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Βόρειας Κορέας».

Διαβάστε επίσης:

Μετά το Πεντάγωνο, ο Τραμπ περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων και στον Λευκό Οίκο

Μέσα στον ενθουσιασμό ο Τραμπ για το ανακαινισμένο… μπάνιο του – «Πλημμύρισε» με φωτογραφίες το Truth Social

Ο Ζελένσκι έστειλε μονάδες των ειδικών δυνάμεων στο Ποκρόβσκ – Σφυροκοπά η Ρωσία το ανατολικό μέτωπο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής τα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Μάχη για να αποφευχθεί το lockdown

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

paidi-kinito
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επιστολή σε Google, Μeta, Snapcat και TikTok για τον «κόφτη» σε παιδιά κάτω των 15 ετών

private jet
ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των λίαρ τζετ: 20% άνοδος στις ιδιωτικές πτήσεις στην Ελλάδα – Η Αθήνα, το… Costa Navarino και ποια νησιά προτιμούν οι Κροίσοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 09:05
evlogia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής τα μέτρα κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Μάχη για να αποφευχθεί το lockdown

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

mitsotakis_sisi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός

1 / 3