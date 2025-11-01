Η Βόρεια Κορέα διαμηνύει ότι η αποπυρηνικοποίησή της είναι «όνειρο θερινής νυκτός»

Η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου είναι ένα ανέφικτο «όνειρο θερινής νυκτός» μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap.

Νωρίτερα σήμερα η Νότια Κορέα ανέφερε ότι το θέμα της αποπυρηνικοποίησης πρόκειται να συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής με την Κίνα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Πακ Μιόνγκ-χο, επέκρινε τη Νότια Κορέα για την επιδίωξη να εγείρει το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης όποτε παρουσιάζεται η ευκαιρία, σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας.

«Θα δείξουμε με υπομονή ότι η αποπυρηνικοποίηση είναι ένα “όνειρο” που δεν μπορεί ποτέ να πραγματοποιηθεί, ακόμα κι αν μιλήσει γι’ αυτό χίλιες φορές», δήλωσε ο Πακ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το KCNA.

«Αποκαλύπτει την έλλειψη κοινής λογικής»

Είπε ότι η Νότια Κορέα εξακολουθεί να μην γνωρίζει ότι «το να αγωνίζεται να αρνηθεί τη θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως κράτους με πυρηνικά όπλα και να μιλάει για το όνειρό της να πραγματοποιήσει την αποπυρηνικοποίηση απλώς αποκαλύπτει την έλλειψη κοινής λογικής της».

Ενώ η Βόρεια Κορέα διαμαρτυρήθηκε για την ανακοίνωση του Προεδρικού Γραφείου της Νότιας Κορέας σχετικά με την ατζέντα της αποπυρηνικοποίησης, φάνηκε επίσης να εκφράζει δυσφορία για την Κίνα σχετικά με το ζήτημα ενόψει της συνόδου κορυφής.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Βόρεια Κορέα κατήγγειλε τη Νότια Κορέα για τη δήλωση της δέσμευσής της για την αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά την τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών της Νότιας Κορέας, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Ο Βορράς την απέρριψε ως «αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Βόρειας Κορέας».

