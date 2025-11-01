Ληστεία στο Λούβρο: Θα πωλούσαν τα κλοπιμαία στο dark web αποκαλύπτει η BILD – «Έχετε 24 ώρες για να απαντήσετε»



Την ώρα που οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις συλλήψεις για την κινηματογραφική ληστεία στον Λούβρο, αναζητώντας τα κλοπιμαία, μια σημαντική πληροφορία βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD, η συμμορία προσέγγισε την ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group, προσφέροντάς της μέρος των κλοπιμαίων μέσω του σκοτεινού διαδικτύου, μόλις πέντε μέρες μετά τη ληστεία.

«Έχετε 24 ώρες για να απαντήσετε»

Ο επικεφαλής της CGI Group, Zvika Nave, ισχυρίστηκε ότι ένα μέλος της συμμορίας επικοινώνησε με την εταιρεία μόλις πέντε ημέρες μετά τη ληστεία, σημειώνει η US Sun.

«Πέντε ημέρες μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ένα άτομο που προσποιούταν ότι εκπροσωπούσε τους ληστές επικοινώνησε μαζί μας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της CGI Group», ανέφερε.

Ο διευθυντής της CGI δήλωσε ότι αποδέχτηκαν την προσφορά.

Μετά από μακρές συζητήσεις και ελέγχους, θεωρείται ότι ο άγνωστος είχε πράγματι «στην κατοχή του τουλάχιστον ορισμένα από τα κλεμμένα κομμάτια», σύμφωνα με τον Nave.

«Ρώτησε αν θέλαμε να διαπραγματευτούμε μέσω του darknet για να αγοράσουμε τα κλεμμένα έργα τέχνης και τόνισε ότι είχαμε 24 ώρες για να απαντήσουμε».

Μετά τη ληστεία, η CGI προσλήφθηκε από έναν ανώνυμο ιδιώτη για να αναζητήσει τους ληστές και τα κλοπιμαία, είπε ο Nave.

Το μήνυμα για τα κοσμήματα

Ένα μήνυμα από τις 23 Οκτωβρίου αναφέρει: «Έχουμε τα κοσμήματα. Είμαστε έτοιμοι να τα επιστρέψουμε. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για την τιμή και τους όρους».

«Ενημερώσαμε αμέσως τις αρμόδιες αρχές στο Παρίσι», σημείωσε ο Nave.

Τα ευρήματα της CGI φέρεται να συνέβαλαν στη σύλληψη ορισμένων από τους υπόπτους αυτή την εβδομάδα.

Η CGI Group, της οποίας πρόεδρος είναι ο Ισραηλινός πολιτικός και πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ya’akov Peri, 81 ετών, έχει εμπειρία από τέτοιες υποθέσεις

Η CGI είχε προηγουμένως βοηθήσει στην αποκάλυψη των δραστών στη ληστεία στον Πράσινο Θόλο στη Δρέσδη της Γερμανίας.

Οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει ότι βοήθησαν στην καταδίκη μελών της φατρίας Remmo του Βερολίνου ως δραστών.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της CGI, Nave, προειδοποίησε για μια πιθανή ληστεία στο Λούβρο του Παρισιού τον Αύγουστο.

Ισχυρίστηκε ότι η Μόνα Λίζα ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης στο darknet εκείνη την εποχή.

Άφαντοι οι θησαυροί της «κλοπής του αιώνα»

Η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έγινε πριν από 13 ημέρες στο Μουσείο με τα 7 από τα 8 αντικείμενα που εκλάπησαν να παραμένουν άφαντα. Το ένα έπεσε από τους διαρρήκτες κατά την φυγή τους από το Μουσείο.

Την Πέμπτη, η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, δήλωσε πως «έχει ακόμη την ελπίδα» ότι τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν από το Λούβρο και τη Γκαλερί Απόλλων στις 19 Οκτωβρίου «θα εντοπιστούν». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ίχνη τους, ωστόσο έχουν συλληφθεί 7 άτομα που φαίνεται πως συμμετείχαν στην επιχείρηση.

