Καταγγελία του δικηγόρου του Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith αποκάλυψε σκάνδαλο διαφθοράς στην Ιταλία

Ο δικηγόρος του Στίβεν Τάιλερ, του performer των Aerosmith, αποκάλυψε σκάνδαλο διαφθοράς στην Ιταλία.

Ο Τάιλερ είναι ιταλικής καταγωγής (Στίβεν Βίκτορ Ταλαρίκο το κανονικό του όνομα με παππού από την Καλάβρια) και είχε πάει στο χωριό του πατέρα του το 2013 προκειμένου να συζητήσει το ενδεχόμενο κατασκευής ενός μουσείου για την ροκ μουσική.

Υποσχέθηκε να πάει μαζί με την κόρη του, Λιβ, όπου θα έδινε και μια δωρεάν συναυλία, υπό την προϋπόθεση ότι το μουσείο θα γίνονταν Παλάτσο Μπεβιλάκουα, παλαιά έδρα της οικογένειας του Τάιλερ.

Επένδυσε μάλιστα και 1,3 εκατ. ευρώ, όμως σύμφωνα με την La Repubblica, ήρθαν και τα πρώτα προβλήματα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της τότε τοπικής διοίκησης, δεν υπήρξε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του Παλάτσο Μπεβιλάκουα, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο από καιρό, και έτσι αποφασίστηκε η αγορά ενός άλλου, πανάκριβου κτιρίου. Όμως ποτέ δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες του κτιρίου.

Σύμφωνα με την La Repubblica, ο Τάιλερ ενημερώθηκε γι’ αυτό και απαγόρευσε ρητά στον Δήμο «να χρησιμοποιήσει το όνομά του» καθώς και ανέφερε πως «δεν θα διέθετε κανένα από τα παλιά του κειμήλια».

Παρόλα αυτά, το σχέδιο για την υλοποίηση του μουσείου προχώρησε ώστε να μην χαθούν τα κεφάλαια που η Περιφέρεια είχε διαθέσει. Κάτι το οποίο έγινε με διάφορα ψέματα και δικαιολογίες, όπως την προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης στην Εφορεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ο ιταλικός Τύπος τονίζει πως ο ξάδελφος και δικηγόρος του Αμερικανού τραγουδιστή, Νίνο Γκράσι, υπέβαλε καταγγελία το 2022. Μετά από τρία χρόνια ερευνών έγιναν αποκαλύψεις για 15 δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι και έχουν συλληφθεί. Είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες διαφθοράς, εκβιασμού, πλαστογραφίας και απάτη για την απόκτηση δημόσιων επιδομάτων.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

Σταύρος Σβήγκος: «Στηρίζω τους ηθοποιούς που είναι στην παρουσίαση και τους παρουσιαστές που είναι στην υποκριτική»

Μαρία Σολωμού: Τι να το κάνω το ChatGPT; – Μιλάω μόνη μου και μου απαντάω