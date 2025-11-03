search
03.11.2025 08:10

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου

03.11.2025 08:10
melten mitilinaios

Τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει το υψηλό ενεργειακό κόστος στην ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, καθώς και πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή στάθηκε άρθρο του Javier Blas στο Bloomberg, το οποίο εξετάζει τις προοπτικές του αλουμινίου ως «μετάλλου του μέλλοντος». Ο κ. Μυτιληναίος, σχολιάζοντας το δημοσίευμα, επεσήμανε ότι ο Όμιλος METLEN διαθέτει το μοναδικό στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής, που περιλαμβάνει βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο.

Όπως τόνισε, στην Ευρώπη λειτουργούν πλέον ελάχιστες μονάδες παραγωγής, καθώς από τις 15 που υπήρχαν πριν από μία δεκαετία, έχουν απομείνει μόλις τέσσερις έως πέντε, χωρίς καμία να είναι πλήρως καθετοποιημένη. Ο βασικός λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο πλήττει τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών μονάδων και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά τους.

Η αλυσίδα αξίας του αλουμινίου στην Ελλάδα απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους, ενώ η παραγωγή προσανατολίζεται κυρίως στις εξαγωγές. Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατέχει μία από τις λίγες θέσεις «πρωταθλητισμού» στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και ότι η απώλειά της, εξαιτίας του ενεργειακού κόστους –το οποίο σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat παραμένει το υψηλότερο στη βιομηχανία– θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα για τη χώρα.

