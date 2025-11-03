Η γκάφα με τα ΕΛΤΑ, το σπάσιμο του ΥΠΕΝ στον ανασχηματισμό, το μυστήριο με Βορίδη, το κιτς του Δένδια, οι ανησυχίες της Άννα και η σχέση Ομπάμα – Τσίπρα

Καλή σας μέρα και καλό …υπόλοιπο Νοέμβρη

Έχουμε μπει για τα καλά στην προ -προεκλογική περίοδο, αφού από τον Γενάρη θα διανύουμε και επισήμως προεκλογική χρόνια με ανασχηματισμό, νέα κόμματα, αναπαλαιώσεις κομμάτων κι άλλες εκπλήξεις.

Ο πρωθυπουργός μπορεί να ήταν στα χλιδάτα εγκαίνια του τεράστιου μουσείου στο Κάιρο, αλλά το μυαλό του Σάββατο και Κυριακή ήταν σε κάτι πιο… πεζό όπως είναι η κρίση που προέκυψε με τα ΕΛΤΑ.

– Δεν ξέρω ποιος έξυπνος έκανε την διαρροή για το κλείσιμο των καταστημάτων χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση φορέων κομμάτων και διαβούλευση και ένας σχεδιασμός ολοκληρωμένος, αλλά το πρόβλημα το χρεώθηκε για τα καλά η κυβέρνηση.

– Σήμερα θα έχουμε συνέχεια στη Βουλή όπου θα δοθούν επίσημες απαντήσεις. Ο Πιερρακάκης αν και αναρμόδιος, έδωσε μία κατεύθυνση την Παρασκευή κατά διάρκεια συζήτησης δικού του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τα νεότερα του ανασχηματισμού και το σπάσιμο του ΥΠΕΝ

Ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει στους στενούς του συνεργάτες -αλλά και σε κάποιους φίλους του – ότι δεν σκέφτεται τον ανασχηματισμό και δεν υπάρχει περίπτωση και λοιπά και λοιπά, όμως δεν θα τον αποφύγει εκεί κατά τον Μάρτιο. Σας το έχω ξαναπεί, ότι βλέπω 4-5 υπουργούς εκτός σχήματος, κάποιες μετακινήσεις, 2-3 εξωκοινοβουλευτικούς υφυπουργούς εκτός σχήματος και μία ισχυρή πιθανότητα το τεράστιο σε αντικείμενο υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, είτε να σπάσει σε δύο, είτε να μπει αναπληρωτής υπουργός για το Περιβάλλον και τη Χωροταξία. Πάντως στο να συσταθεί υπουργείο Γεωτρήσεων για στην ανατολική Μεσόγειο δεν το βλέπω πολύ πιθανό!!

Μυστήριο η στάση του Βορίδη

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα διαβάζετε στα ρεπορτάζ περί εφόδου της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του, αλλά το ζήτημα είναι, τι θα γίνει με τα πολιτικά πρόσωπα.

Εκείνο που γνωρίζω είναι, ότι ο Μάκης Βορίδης είναι απολύτως αποστασιοποιημένος – σ’ αυτή τη φάση ψυχολογικά – από το μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Και θα έχει ενδιαφέρον η παρουσία του στην Εξεταστική, αλλά κυρίως πως πολιτικά θα χειριστεί το επόμενο διάστημα τις ευθύνες του, αλλά κυρίως το «άδειασμα» από το Μαξίμου, όπως ίδιος θεωρεί.

Το κιτς θεατρικό στο Πεντάγωνο

Ένα παραλειπόμενο που αξίζει να σημειωθεί από την φιέστα στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της πρόσοψης διά χειρός Βαρώτσου, ήταν το θεατρικό δρώμενο που παρουσιάστηκε! Με γουρλωμένα τα μάτια οι περισσότεροι είδαν ένα σκηνικό που θύμιζε παραστάσεις από… μπουλούκια τρίτης διαλογής επί χούντας. Το απόλυτο κιτς, σουρεάλ, δρώμενο. Ποιος το εμπνεύστηκε και το ενέκρινε;

Αυτή είναι η καλή Δεξιά , η πατριωτική, σε ό,τι αφορά τις επιλογές πολιτισμού; Μπρρ να μας λείπει.

Είναι να απορεί κανείς, γιατί οι Κερκυραίοι, φημίζονται για την καλλιέργεια επί του πολιτισμού που τους διέπει. Μάλλον ο Δένδιας έκανε… κοπάνα στα… μαθήματα.

Δεν υπογράφει

Για ποιον υπουργό λένε οι συνάδελφοι του, ότι τους θυμίζει τον Σταύρο Δήμα, οποίος είχε την φήμη ότι δεν υπέγραφε ποτέ; Μην πάει ο νους σας στον γιο του, Χρίστο Δήμα, ο όποιος μια χαρά τα πάει σ’ αυτό

Ενδιαφέρον το άρθρο της Διαμαντοπούλου για τη φορολογία του μεγάλου πλούτου. Αν και έμεινε στα περί διαγραμμάτων και ευχολογίων, επικαλούμενη τους πολιτικούς συσχετισμούς σε Ευρώπη και Ελλάδα – που λόγω υπεροχής της Δεξιάς δεν επιτρέπουν τέτοιες πολιτικές.

Όμως, εξ αρχής υπάρχει μία επιφύλαξη: Πόση αξιοπιστία και ειλικρίνεια έχει μία πολιτικός όταν μιλά για τέτοια θέματα με «προοδευτικό μανδύα», ενώ στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει περάσει από την διοίκηση πολυεθνικής εταιρείας;

Και μία σημείωση σαν απορία: Η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράφει πρώτα ως πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, λέει, μετά ως πρώην Επίτροπος ΕΕ και τελευταία ως υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Και καλά το δεύτερο, δεν φεύγει η ιδιότητα ποτέ, αλλά το Δίκτυο τι το έχει ακόμα; Θα το είχε κι αν εκλεγόταν πέρσι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ;

Ο Ομπάμα και ο Τσίπρας

Δεν είναι μόνο η ελληνική κεντροαριστερά και αριστερά που έχει έλλειψη ηγεσίας. Είναι και οι Δημοκρατικοί των ΗΠΑ που δεν έχουν και αναζητούν αγωνιωδώς τον επόμενο ηγέτη τους. Και ουσιαστική εξακολουθούν να θεωρούν ηγέτης τους τον Ομπάμα. Μάλιστα σχολιάστηκε εκτενώς η επανεμφάνισή του αυτές τις ημέρες – γεγονός που λειτούργησε ως υπενθύμιση της αδυναμίας του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ταλαιπωρείται ακόμα από τις συντριπτικές ήττες του 2024.

Η όλη συζήτηση που θύμισε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα φυσικά. Μόνο που στις ΗΠΑ τα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα – δύο θητείες και τέλος η προεδρία.

– Παρεμπιπτόντως, το τεχνοκρατικό λούστρο δια της επιστράτευσης ενός… στρατού καθηγητών, που επιχείρησε ο πρόεδρος Αλέξης με το 41μελές επιστημονικό συμβούλιο, δεν φαίνεται να είχε θερμή υποδοχή. Επόμενη στάση το βιβλίο και τα μηνύματα που θα στείλει με αυτό, αν και μου λένε ότι κάποιες σκληρές εξιστορήσεις για πρόσωπα και καταστάσεις, αφαιρούνται από το πόνημα.

Χωρίς γάμο Metlen και ΕΛΠΕ

Σχεδόν πριν ένα μήνα σας είχαμε πει ότι το deal για να μπει η Metlen στα ΕΛΠΕ δεν θα προχωρήσει. Την περασμένη Παρασκευή ο όμιλος του Βαγγέλη Μυτιληναίου πούλησε το ποσοστό που κατείχε στα ΕΛΠΕ στην αγορά του χρηματιστηρίου. Εισέπραξε 85 εκατομμύρια. Μετά τις επόμενες εκλογές το ξαναβλέπουμε.

Ιταλική ταχύτητα, ελληνική απόδοση

Με το τέλος της εβδομάδας να φέρνει το πολυπόθητο «πράσινο φως» από την ΕΚΤ, η Alpha Bank μπαίνει σε νέα φάση – και μαζί της ο Αντρέ Ορσέλ της UniCredit. Οι Ιταλοί ανεβάζουν στροφές και φτάνουν πλέον στο 29,5% της ελληνικής τράπεζας, με δυνατότητα να αγγίξουν το 29,9%.

Ο Ορσέλ έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημέσνος: μπήκε στην Alpha με 1,39 ευρώ ανά μετοχή και τη βλέπει σήμερα να διαπραγματεύεται στα 3,475 ευρώ – μια υπεραξία περίπου 150%. Και όλα αυτά πριν ακόμη ολοκληρωθεί η μετατροπή των παραγώγων που κατέχει η UniCredit.

Το καλύτερο; Το 9,8% των μετοχών που διαθέτει θα ενοποιηθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, επιτρέποντας στην UniCredit να αναγνωρίζει μέρος των καθαρών κερδών της Alpha στα δικά της αποτελέσματα.

Πότε θα κάνει την επόμενη κίνηση; Ο Ορσέλ κρατά τα χαρτιά του κλειστά. Άλλωστε, στην τραπεζική σκακιέρα –όπως και στην ιταλική κουζίνα– η υπομονή είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας.

