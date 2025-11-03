search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 11:27

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

03.11.2025 11:27
traump new

Η Κίνα ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγει καμία πυρηνική δοκιμή, διαψεύδοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα πραγματοποιούν δοκιμές», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση τους.

Σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, τόνισε ότι η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική ανάπτυξη, ακολουθεί πολιτική μη χρήσης πυρηνικών όπλων πρώτου πλήγματος και εφαρμόζει πυρηνική στρατηγική βασισμένη στην αυτοάμυνα, σε πλήρη συμφωνία με τη δέσμευσή της για αναστολή των πυρηνικών δοκιμών.

Η Μάο Νινγκ πρόσθεσε ότι η Κίνα ελπίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να διατηρηθεί το διεθνές σύστημα αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και η στρατηγική ισορροπία και η παγκόσμια σταθερότητα.

Τραμπ: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τον κόσμο 150 φορές»

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CBS την Κυριακή, ανακοίνωσε πως ζήτησε από το «υπουργείο Πολέμου» να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν οι ηγέτες της περιοχής. Υποστήριξε δε πως η Αμερική έχει τόσο πυρηνική ισχύ που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο έως 150 φορές.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό». Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες.

Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές. Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι τα πυρηνικά όπλα, ο κόσμος είναι μεγάλος.

Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση.

Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του, Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται “μη κρίσιμες εκρήξεις”, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη.

Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», εξήγησε.

Ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα ανακοινώνοντας την Πέμπτη πως διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Κατόπιν επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί. Οι αμφιβολίες παραμένουν: μιλά για δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων, ή όντως για πυροδοτήσεις πυρηνικών κεφαλών;

Η απόφαση καταγράφτηκε με πυρακτωμένο το γεωπολιτικό φόντο, καθώς η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκεται περιοδικά σε πρώτο πλάνο, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καμιά πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες – με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (έκανε έξι, μεταξύ του 2006 και του 2017). Η Ρωσία – τότε σοβιετική ένωση – δεν έχει κάνει καμία από το 1990. Η Κίνα έκανε την τελευταία το 1996. Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών και άλλων.

Η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει – ωστόσο δεν έχει επικυρώσει – τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (TICE στα γαλλικά, CTBT στα αγγλικά) του 1996. Εάν προχωρούσε σε πυροδότηση πυρηνικού όπλου, θα την παραβίαζε κατάφωρα.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο (video)

Τέμπη: Για «ψευδοπαραγραφή» των ευθυνών για την 717 μιλάει η Καρυστιανού

Βορίζια: Στις 14:00 η κηδεία του 39χρονου Βασίλη Καργάκη – Φρούριο το χωριό, σωματικός έλεγχος σε όσους πάνε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aristeidis_kampanos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια: «Υπάρχουν ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία – Να αποδοθεί δικαιοσύνη» (video)

valencia_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η κατακραυγή έφερε παραίτηση του Κάρλος Μαθόν, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες – «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

ilektriko-aftokinito_fortisi_0311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πώς να φορτίζεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

beatles_cast_0311_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Beatles»: Ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο cast της φιλόδοξης παραγωγής του Sam Mendes (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

DRUCKFARBEN
BUSINESS

Νέο εργοστάσιο στη Χαλκίδα εγκαινίασε ο Όμιλος DRUCKFARBEN – Επένδυση σε τεχνολογία, βιωσιμότητα και παραγωγική αυτονομία

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 11:46
aristeidis_kampanos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Άλκη Καμπανού για επεισόδια: «Υπάρχουν ανεγκέφαλοι που θέλουν να συνεχίσουν τη βία – Να αποδοθεί δικαιοσύνη» (video)

valencia_plimmires
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Η κατακραυγή έφερε παραίτηση του Κάρλος Μαθόν, έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες – «Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο»

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

1 / 3