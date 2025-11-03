Μετωπική Τραμπ Κίνας για τα πυρηνικά – Διαψεύδει το Πεκίνο ότι κάνει πυρηικές δοκιμές

Η Κίνα ξεκαθάρισε ότι δεν διεξάγει καμία πυρηνική δοκιμή, διαψεύδοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι «τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα πραγματοποιούν δοκιμές», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για τη φύση τους.

Σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, τόνισε ότι η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική ανάπτυξη, ακολουθεί πολιτική μη χρήσης πυρηνικών όπλων πρώτου πλήγματος και εφαρμόζει πυρηνική στρατηγική βασισμένη στην αυτοάμυνα, σε πλήρη συμφωνία με τη δέσμευσή της για αναστολή των πυρηνικών δοκιμών.

Η Μάο Νινγκ πρόσθεσε ότι η Κίνα ελπίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν συγκεκριμένα βήματα ώστε να διατηρηθεί το διεθνές σύστημα αφοπλισμού και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, καθώς και η στρατηγική ισορροπία και η παγκόσμια σταθερότητα.

Τραμπ: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τον κόσμο 150 φορές»

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CBS την Κυριακή, ανακοίνωσε πως ζήτησε από το «υπουργείο Πολέμου» να ξεκινήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν οι ηγέτες της περιοχής. Υποστήριξε δε πως η Αμερική έχει τόσο πυρηνική ισχύ που μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο έως 150 φορές.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό». Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες.

Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές. Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι τα πυρηνικά όπλα, ο κόσμος είναι μεγάλος.

Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νιώθεις μια μικρή δόνηση.

Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του, Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται “μη κρίσιμες εκρήξεις”, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη.

Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», εξήγησε.

Ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα ανακοινώνοντας την Πέμπτη πως διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Κατόπιν επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί. Οι αμφιβολίες παραμένουν: μιλά για δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων, ή όντως για πυροδοτήσεις πυρηνικών κεφαλών;

President Donald Trump says he wants the U.S. to start testing its nuclear weapons. https://t.co/kxNksjVSyt pic.twitter.com/CBcdS8EG98 — 60 Minutes (@60Minutes) November 3, 2025

Η απόφαση καταγράφτηκε με πυρακτωμένο το γεωπολιτικό φόντο, καθώς η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκεται περιοδικά σε πρώτο πλάνο, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καμιά πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες – με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (έκανε έξι, μεταξύ του 2006 και του 2017). Η Ρωσία – τότε σοβιετική ένωση – δεν έχει κάνει καμία από το 1990. Η Κίνα έκανε την τελευταία το 1996. Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών και άλλων.

Η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει – ωστόσο δεν έχει επικυρώσει – τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (TICE στα γαλλικά, CTBT στα αγγλικά) του 1996. Εάν προχωρούσε σε πυροδότηση πυρηνικού όπλου, θα την παραβίαζε κατάφωρα.

