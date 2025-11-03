Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Η ίδια περιοχή έχει δώσει τους τελευταίους μήνες δύο δονήσεις άνω των 6R

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:23 (ώρα Ελλάδας), στη δυτική Τουρκία, νότια από το Μπαλικεσίρ.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο αναφέρει ότι το επίκεντρο ήταν 24 χιλιόμετρα νότια του Μπαλίκεσιρ και 2 χιλιόμετρα νότια του Σιντίργκι. Η ίδια περιοχή είχε δώσει σεισμό 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου, αλλά και στις 10 Αυγούστου.
Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.
