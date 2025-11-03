Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Η ίδια περιοχή έχει δώσει τους τελευταίους μήνες δύο δονήσεις άνω των 6R

Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:23 (ώρα Ελλάδας), στη δυτική Τουρκία, νότια από το Μπαλικεσίρ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο αναφέρει ότι το επίκεντρο ήταν 24 χιλιόμετρα νότια του Μπαλίκεσιρ και 2 χιλιόμετρα νότια του Σιντίργκι. Η ίδια περιοχή είχε δώσει σεισμό 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου, αλλά και στις 10 Αυγούστου.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.2 || 24 km S of #Bigadiç (#Turkey) || 5 min ago (local time 23:23:37). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/XRiebTAbW1 — EMSC (@LastQuake) November 3, 2025

Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

