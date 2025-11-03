search
ΚΟΣΜΟΣ

03.11.2025 23:16

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία – Η ίδια περιοχή έχει δώσει τους τελευταίους μήνες δύο δονήσεις άνω των 6R

Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:23 (ώρα Ελλάδας), στη δυτική Τουρκία, νότια από το Μπαλικεσίρ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο αναφέρει ότι το επίκεντρο ήταν 24 χιλιόμετρα νότια του Μπαλίκεσιρ και 2 χιλιόμετρα νότια του Σιντίργκι. Η ίδια περιοχή είχε δώσει σεισμό 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου, αλλά και στις 10 Αυγούστου.

Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

