Τι ισχύει για τα Rottweiler – Μία αποκαλυπτική ανάρτηση με αφορμή το συμβάν στην Καλαμάτα

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη φυλή των Rottweiler, προχώρησε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο εκπαιδευτής σκύλων Ευγένιος Σταυρόπουλος, με αφορμή τα όσα ακούγονται και γράφονται μετά το περιστατικό στην Καλαμάτα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μια φωτογραφια που ΔΕΝ θα πουλησει, γιατι ΔΕΝ χρειαζομαστε να πουλησει, και ΔΕΝ χρειαζομαστε να πουλησει γιατι:

– Επανειλημμενα και για πανω απο 28 χρονια, οσο θυμαμαι τον εαυτο μου να εμπλεκεται με την κυνοφιλια και την φυλη των Rottweiler, αγωνιζομαστε (μικρη μεριδα ανθρωπων που ασχολουνται σοβαρα με την φυλη σε πολλα επιπεδα) να εξηγησουμε οτι :

1) Οποιος σκυλος ΜΟΙΑΖΕΙ με Rottweiler δεν ΕΙΝΑΙ Rottweiler – για να ειναι Rottweiler πρεπει να υπαρχει συγκεκριμενη μορφολογια, συγκεκριμενος χαρακτηρας ΚΑΙ πιστοποιητικα καθαροαιμιας, ολα αυτα στα αυτια της πλειοψηφιας του κοσμου φαινονται αχρηστα – ελιτιστικα και τροπος πλουτισμου, μεχρι ενα σκυλι που ομοιαζει με Rottweiler να σκοτωσει.

2) Υπαρχουν συγκεκριμενες εξετασεις του χαρακτηρα που ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΝ τον σκυλο σε οποιοδηποτε σημαδι φοβιας η επιθετικοτητας και ΝΑΙ καποιοι λιγοι πασχιζουν να τις περνανε, αν ομως τις περνανε, και δη πολλαπλες φορες και με πολλων γεννεων ζωα, οι “κινδυνοι” των “επικινδυνων” εκμηδενιζονται.

3) Η κοινωνικοποιηση και εκπαιδευση αλλα και σωστη ανατροφη ΚΑΘΕ – ρατσας η μη – σκυλου ειναι 100% ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Η εμφανιση συγεκριμενων ΦΥΛΩΝ σκυλων να εμπλεκονται σε viral “επιθεσεις” εχει να κανει με την δημοφιλια τους αρχικα, μιας και στατιστικα δεν μπορουν να εμφανιστουν περιστατικα σε σπανιες φυλες, αλλα και την ζημια που ενα μεγαλοσωμο ζωο μπορει να κανει, τα μικροσωμα “επιθετικα” σκυλια ειναι απειρως περισσοτερα.

Σε απαντηση οσων μεχρι τωρα εχουν γραφτει, ακομα και απο ανθρωπους που κατ’ ομολογιαν δεν εχουν καν δει το βιντεο, και στερεοτυπικα επαναλαμβανονται:

1) Μονο ενα σκυλι που “κακοποιειται” δαγκωνει;

ΟΧΙ, ενα σκυλι που κακοποιειται μπορει να δαγκωσει, αλλα δεν δαγκωνουν μονο τα κακοποιημενα σκυλια, δαγκωνουν για πολλους λογους και αλλα σκυλια, ΔΕΝ ειναι σιγουρο απο την αντιδραση καθε σκυλου οτι υπαρχει σαν αιτια η κακοποιηση.

2) Ενας σκυλος “ισχυρου χαρακτηρα φυλης σκυλων εργασιας – φυλαξης – στην προκειμενη περιπτωση, ειναι επικινδυνη να δαγκωσει ενα παιδι η τον ιδιοκτητη του περισσοτερο?

ΟΧΙ οι περιπτωσεις που εχουν γινει τα τελευταια χρονια viral αλλα και καθε αλλη περιπτωση στο μελλον ΣΙΓΟΥΡΑ δεν εμπεριεχουν το στοιχειο για το οποιο ο σκυλος αυτος θεωρειται “σκληρος” δηλαδη την αισθηση της ιδιοκτησιας και την προστασια του ζωτικου του χωρου απο καποιον εισβολεα, ΟΛΕΣ οι περιπτωσεις συμβαινουν απο λανθανον ΘΗΡΕΥΤΙΚΟ ενστικτο η – στην προκειμενη περιπτωση – flight or fight mode, με απλα λογια ο σκυλος εφτασε ταβανι – θεωρησε οτι πιεζεται στο επακρο και ετσι αντεδρασε. Το γιατι ενας σκυλος θεωρει οτι πιεζεται στο επακρο με ενα ΣΠΡΕΙ και προσπαθειες ακινητοποιησης, ειναι μια μεγαλη συζητηση, οι λογοι μπορει να ειναι γεννετικοι, φοβιες κλπ – η ελλιπης εκθεση σε τετοιες καταστασεις της καθημερινοτητας, κοινωνικοποιηση ας το πουμε γενικα, σε καμια περιπτωση ομως αυτο δεν ειναι κακοποιηση.

3) Μπορει ενας σκυλος να γινει πιο επικινδυνος σε μια τετοια περιπτωση αν λαβει εκπαιδευση σκυλου φυλακα η σωματοφυλακα?

ΟΧΙ, ο σκυλος που λαμβανει την σωστη εκπαιδευση σκυλου φυλακα, ξεχωριζει τις πραγματικα πιεστικες καταστασεις, λειτουργει σαν ομαδα καλυτερα με τον ιδιοκτητη του, και δεν στρεφεται ποτε εναντιον του, ακομα και αν γεννετικα, η λογω καταστασεων, θα το εκανε σε αλλη περιπτωση. Επισης, κατι που εγινε στην προκειμενη περιπτωση ισως τυχαια η απο τον πανικο η το τσουξιμο που δημιουργησε το σπρει, δεν αλλαζει σημεια η “δαγκωμα” – ολοι καταλαβαινουμε τι θα γινοταν αν αυτο το ζωο ΔΕΝ κραταγε σταθερα το χερι αλλα επεμενε επι μια ωρα σε πολλαπλα ευαισθητα σημεια οπως κοιλια, λαιμο, κεφαλι κλπ

4) Αν ενας ανθρωπος ειναι οντως κακοποιητης, η βασανιζει ζωα, θα του κανουν καλα τα ζωα αυτα να τον φανε ζωντανο?

ΟΧΙ, υπαρχουν νομοι για ολα αυτα, και ποινες, οποιοδηποτε ζωο σκοτωνει ανθρωπο, παρα του οτι σε συγκεκριμενες περιπτωσεις ανακουφιζει το κοινο αισθημα (βλεπε βασανιστες λιονταριων και αλλων ζωων σε τσιρκο, μαζικους εξολοθρευτες αγριων σπανιων ειδων κλπ κλπ, δεν παυει να πραττει ΚΑΤΑ τις ομαλης συμβιωσης μας με αλλα ειδη, και να γραφει μια μελανη σελιδα, και αυτο, οπως και απειροι ανθρωποι εχουν κανει, στην κοινη μας υπαρξη σε αυτον τον πλανητη. Η φραση “καλα του εκανε” διαιρει μονο, και καλο ειναι οι πιο φιλοζωοι απο εμας να το καταλαβουν αυτο, οτι παντα θα υπαρχουν και οι αλλοι μισοι που δεν θα συμφωνησουν, και η διαιρεση δεν ωφελησε ποτε κανεναν.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ, ας τον μιμηθουμε, ειδικα εμεις που τον θεωρουμε φιλο και οδηγο μας.

ΤΕΛΟΣ, πρεπει να βρουμε ποιος φταιει ?

ΟΧΙ – ενα ειναι σιγουρο, ενα ζωο ΠΟΤΕ δεν φταιει, οτιδηποτε και να κανει.

Πρεπει να ερευνηθει, φυσικα, αν φταιει χειροπιαστα και με αξιοποινες πραξεις ο ιδιοκτητης, πραξεις που προηγηθηκαν του περιστατικου, τι πληγες ειχε το ζωο, τι λεει ο κτηνιατρος κλπ κλπ αν οχι σε αυτην την περιπτωση σε μια αλλη μπορει να υπηρχε θυμα τριτο ασχετο προσωπο, και μεχρι εκει.

Σε μια αλλη περιπτωση ενας πιο νεαρος αντρας η πιο εμπειρος η οχι τοσο επιμονος αναγνωριζοντας τον κινδυνο κλπ κλπ θα απεφευγε το περιστατικο, αρα σιγουρα “φταιει” με την εννοια οτι το προκαλεσε ο ανθρωπος, και παλι μεχρι εκει. Να πεθανει δεν αξιζει κανενας, ουτε ανθρωπος φυσικα, ουτε ζωο.

ΥΓ1 Κομμενο βιντεο ειναι ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟ βιντεο και παραποιειται για καποιο λογο, απαραδεκτο να υφισταται.

ΥΓ2 Μεγαλη μεριδα του κοινου δεν γνωριζει την ετυμολογια λεξεων οπως “κηδεμονας” “κατασπαραξε” και λοιπες φρασεις που χρησιμοποιουνται αλλα οι δημοσιογραφοι οφειλουν να τις χρησιμοποιουν σωστα, με δυο μονο λαθος λεξεις περιγραφεται ΑΛΛΟ περιστατικο απο αυτο που πραγματικα εχει συμβει, κατι που δεν βλεπουμε να συμβαινει σε περιστατικα με ανθρωπους τοσο τραγικα, χρεος τους να μην το κανουν».

Διαβάστε επίσης:

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες – Οι δύο ανήλικοι

Μικρή αύξηση στις υιοθεσίες το 2024, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ