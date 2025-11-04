Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω ύποπτου drone

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε απόψε, καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας του Βελγίου επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ.

Εκτροπές πτήσεων

Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

