ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 22:50
04.11.2025 22:32

Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω ύποπτου drone

04.11.2025 22:32
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε απόψε, καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας του Βελγίου επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ.

Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

