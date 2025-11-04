search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 12:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2025 10:40

ΕΛΤΑ: Για 30 «έξαλλους» βουλευτές της ΝΔ στο γραφείο του, μιλάει ο Κακλαμάνης

04.11.2025 10:40
kaklamanis 55- new

Στο «κόκκινο» είναι η ΚΟ της ΝΔ καθώς το κλείσιμο των 204 καταστημάτων έφερε γκρίνια στους ψηφοφόρους της επαρχίας, με τους βουλευτές της επαρχίας να μεταφέρουν εκνευρισμένοι το κλίμα που επικρατεί μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Αποδέκτης της δυσαρέσκειας των βουλευτών ήταν και ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε πως με την ανακοίνωση του κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ «παρέλασαν 30 βουλευτές του κόμματός μου, της ΝΔ, από το γραφείο μου εις έξαλλη κατάσταση».

Ο ίδιος έστρεψε τα πυρά του κατά του διευθυντή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, επισημαίνοντας: «Είμαι πολιτικός αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Αλλά τεχνοκράτης χωρίς και πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνει ένας τεχνοκράτης είναι λάθος».

Στη συνέχεια άσκησε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση λέγοντας πως: «Όταν αγγίζεις ένα θέμα το οποίο έχει επίπτωση πέραν του οικονομικού και του πολιτικού, έχει και κοινωνική επίπτωση οφείλεις να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός».

Σημείωσε ότι δεν μπορούν τα ΕΛΤΑ να λειτουργούν όπως πριν από 60 χρόνια, όμως οι αλλαγές θα έπρεπε να έχουν παρουσιαστεί και εξηγηθεί πλήρως στους πολίτες και στους εργαζόμενους, ενώ αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους:

«Όπως και για την τύχη των εργαζομένων. Όχι αφού σκάει η “βόμβα” μετά λέμε ότι δεν θα χάσει κανείς τη θέση εργασίας».

Διαβάστε επίσης

Μακελειό στα Βορίζια: Εντάλματα σύλληψης για τα τρία αδέρφια – Άφαντος ο βαρύς οπλισμός – Έρευνες με drones σε βουνά και σπίτια

Πολεμικό κλίμα στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ: Πυρ ομαδόν για τα ΕΛΤΑ – «Πάρτε το πίσω», «να ζητηθούν παραιτήσεις», «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Χανιά: Στη Σούδα το Crown Iris με τους ισραηλινούς «τουρίστες» – Επεισόδια χθες στην Κεφαλονιά (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

diddy-new
ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

ilektrika_patinia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

orca_falaina_0806_1460-820_2_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 12:54
georgali
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

Untitled design (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

mitropoulos-123
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

1 / 3