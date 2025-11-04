Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship στην Αθήνα και τα… ελληνικά του: «Καλησπέρα Ελλάδα, σ΄αγαπώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε μια ξεχωριστή «παράσταση» στην on court συνέντευξη στο Telekom Center Athens μετά την πρόκριση στην οκτάδα του Hellenic Championship, κάνοντας επίδειξη των ελληνικών του. «Καλησπέρα, Ελλάδα, σε αγαπώ, τι κάνεις, καλά, γεια σου φίλε», είπε ο 38χρονος Σέρβος, αφήνοντας υποσχέσεις ότι σύντομα θα μιλά άπταιστα τη γλώσσα.

Στη συνέχεια, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αγάπη του για τη χώρα: «Πραγματικά νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Πριν δύο μήνες μετακόμισα με την οικογένειά μου στην Αθήνα και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα και όλοι οι Σέρβοι έχουμε ιδιαίτερη αγάπη για τη χώρα σας. Ιστορικά και πολιτισμικά έχουμε πολλά κοινά. Η φιλοξενία του ελληνικού λαού ήταν καταπληκτική και αυτό με άγγιξε βαθιά. Η Αθήνα έχει ήδη θέση στην καρδιά μου».

Για την πρεμιέρα του στο τουρνουά είπε: «Τώρα ξεκίνησε το τουρνουά, οπότε πάμε σιγά-σιγά, ένα-ένα τα παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη απόψε, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχα κερδίσει στις προηγούμενες αναμετρήσεις μας. Ίσως ήμουν λίγο πιο νευρικός από το συνηθισμένο, αλλά η ενέργεια του κόσμου με βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ!»

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με μια σύντομη τελετή στη μνήμη του τενιστικού του «πατέρα», Νίκι Πίλιτς. Συγκεκριμένα, στα μάτριξ και το cube του κλειστού έπαιξε ένα αποχαιρετιστήριο VIDEO φόρος τιμής στον Νίκι Πίλιτς, ο οποίος στα τέλη Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή και αφού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, ο Σέρβος ξέσπασε σε δάκρυα, πριν καταφέρει να μιλήσει…

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος και φρόντισε να την συνδυάσει με νίκη. Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας επικράτησε με straight sets (2-0 σετ: 7-6 (3), 6-1) του Αλεχάντρο Ταμπίλο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Hellenic Championship, που διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Ο Τζόκοβιτς έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, κυριαρχώντας στο court με σταθερό σερβίς και εξαιρετικά ράλι, σε μια αναμέτρηση που άφησε εντυπωσιασμένο το ελληνικό κοινό που γέμισε τις κερκίδες για να τον παρακολουθήσει από κοντά.

Μπροστά σε περίπου 10.000 θεατές, μεταξύ αυτών ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής και ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς, το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης δεν… αγχώθηκε απέναντι στον 28χρονο Χιλιανό, φτάνοντας στη νίκη σε 1 ώρα και 41 λεπτά. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Έλιοτ Σπιτζίρι-Νούνο Μπόρζες.

A win on debut in Athens 🙌 @DjokerNole defeats Alejandro Tabilo 7-6 6-1 to reach the quarter-finals of the #HellenicChampionship 🇬🇷 pic.twitter.com/KvqldZn2Hu November 4, 2025

Η πρεμιέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Σέρβο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε στην Ελλάδα ως κάτοικος Αθήνας. Άγχος δεν φάνηκε να έχει, παίζοντας πειστικά απέναντι στον Ταμπίλο.

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, χωρίς μπρέικ, με τον Τζόκοβιτς να παίρνει τελικά το προβάδισμα στο τάι μπρέικ, προηγούμενος από την αρχή (1-0) και κλείνοντας το 7-6(3) με ένα μίνι μπρέικ στο 6-3.

Στο δεύτερο σετ ο Σέρβος κυριάρχησε πλήρως, προηγήθηκε 3-1 και «καθάρισε» τον αγώνα με μπρέικ στο έκτο γκέιμ, φτάνοντας στο τελικό 6-1 και πανηγυρίζοντας την πρόκριση.

Ο επόμενος αγώνας του Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11).

