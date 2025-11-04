search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

04.11.2025 11:22

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα

04.11.2025 11:22
Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης, σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α 18 που εκδόθηκε τη Δευτέρα (03-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (04-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (05-11-2025) σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε η πρώην υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Γεωργαλή

ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Η στιγμή που τρένο πέφτει πάνω σε νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα (Video)

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η αλήθεια για τα ποσοστά ανεργίας: Μεγάλη απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΔΥΠΑ για την ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

ΚΟΣΜΟΣ

Diddy: Δεκτό το αίτημά του για επίσπευση εκδίκασης της έφεσής του

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ληστεία στον 13χρονο που άρπαξε πατίνι από νεαρό προσποιούμενος ότι είχε μαχαίρι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όρκες βιντεοσκοπήθηκαν να κυνηγούν μεγάλους λευκούς καρχαρίες, να τους αναποδογυρίζουν και να τρώνε τα συκώτια τους (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

