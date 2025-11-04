Τιτανικός: Νέες φωτογραφίες ανατρέπουν το κυρίαρχο αφήγημα (videos)

Η ιστορία και η τραγωδία του Τιτανικού δεν έπαψε να εντυπωσιάζει κοινό και ειδικούς έναν αιώνα μετά τη βύθισή του. Νέα στοιχεία όμως δείχνουν ότι τα πράγματα ίσως να μην εξελίχθηκαν εκείνη τη μοιραία νύχτα του ναυαγίου όπως τα ξέραμε ως τώρα.

Συγκεκριμένα, το 2022, έγινε η επιχείρηση OCEANGATE, στο ναυάγιο του Τιτανικού, με μη-επανδρωμένο βαθυσκάφος. Η επιχείρηση ερευνούσε θέματα οξείδωσης και διάβρωσης των μετάλλων κάτω από συνθήκες μεγάλης πίεσης. Όμως οι ερευνητές ανακάλυψαν στο ναυάγιο κάτι που δεν έπρεπε να υπάρχει. Οι χειριστές του βαθυσκάφους «ΤΙΤΑΝ», διέκριναν ένα αντικείμενο μισοθαμμένο στην άμμο του σκοτεινού βυθού. Ο χειριστής Μάρκους Ουέλς, πλησίασε το αντικείμενο και άρχισε να ανασκάπτει την άμμο. Το αντικείμενο ήταν μια φωτογραφική μηχανή η οποία ανασύρθηκε και μπήκε σε δοχείο πίεσης για να μην σπάσει και καταστραφεί οριστικά.

Στο πλάι της μηχανής διακρίνονταν αχνά τα αρχικά «B. G.» και η ιστορικός Χάριετ Ζιάο γρήγορα τα ταυτοποίησε με τον επιβάτη της «Πρώτης Θέσης», Μπέντζαμιν Γκουγκενάιμ, μεγιστάνα των ορυχείων. Ο Γκουγκενάιμ, ήταν 47 ετών όταν έχασε τη ζωή του στο ναυάγιο του Τιτανικού. Ήταν εκείνος ο κύριος που αφού έβαλε το σμόκιν του και βοήθησε πολλούς επιβάτες να μπουν στις λέμβους, έκατσε και έπινε ένα κονιάκ περιμένοντας τη βύθιση του πλοίου σαν τζέντλεμαν.

Η ΚΑΜΕΡΑ

Η κάμερα διασώθηκε από μια σειρά συμπτώσεις. Είχε την τύχη να προσγειωθεί σε μαλακή λασπώδη άμμο που την προστάτεψε, το δέρμα της θήκης ήταν επεξεργασμένο με τανικό οξύ το οποίο αποθάρρυνε την ανάπτυξη βακτηρίων, τα ελαστικά κλείστρα την προστάτεψαν από το νερό, και το λεπτό στρώμα ζελατίνης που προστάτευε το φωτογραφικό φιλμ είχε σκληρύνει σαν γυαλί κάτω από την ασύλληπτη πίεση που υπέστη στον πυθμένα του ωκεανού αποκρυσταλλώνοντας στον αιώνα τον άπαντα το φωτογραφικό περιεχόμενο του φιλμ.

Η κάμερα έμεινε στο δοχείο πίεσης για πολλές εβδομάδες μέχρι να βρεθεί ένας τρόπος να εξεταστεί το περιεχόμενό της. Κάθε προσπάθεια συμβατικού ανοίγματός της θα κατέστρεφε την ίδια και κυρίως το φιλμ πουδεν μπορούσε να ανοιχθεί γιατί θα καταστρεφόταν αμέσως. Η ελάχιστη διαφοροποίηση της θερμοκρασίας μπορούσε να επιφέρει την καταστροφή.

Αν δεν ανοιγόταν όμως η κάμερα πώς θα αξιοποιούνταν αυτά τα σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα;

Η καθηγητής Μάγια Τανάκα με το επιτελείο της (φυσικοί, χημικοί, και αναλυτές δεδομένων) κλήθηκε να λύσει αυτό το γρίφο.

Τελικά για την ανάγνωση του διπλωμένου φιλμ χρησιμοποιήθηκαν παλμικά κύματα ατόμων και νετρονίων τα οποία διαπερνώντας το φιλμ ανίχνευαν κάθε διαφορά πυκνότητας στέλνοντας στα κομπιούτερ μια αλληλουχία διαφορετικών πυκνοτήτων. Τέλος, με τη βοήθεια της «ΑΙ», επινοήθηκε ένας αλγόριθμος που επεξεργάστηκε τα δισεκατομμύρια αυτά δεδομένα και κατόρθωσε να απεικονίσει τις διαφορετικές πυκνότητες δίνοντας εικόνες σκιάς και φωτός.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Έτσι, άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες εικόνες. Πρώτη εικόνα από την πλώρη του πλοίου το απόγευμα (έχει ένδειξη «14 Απριλίου 4:30 μμ.») ενώ στο βάθος διακρίνονται τα πρώτα παγόβουνα (πράγμα που δηλώνει ότι το πλήρωμα είχε άμεση αντίληψη των πιθανών προβλημάτων πλεύσης ώρες πριν το δυστύχημα). Η δεύτερη εικόνα είναι από το εστιατόριο της «Πρώτης Θέσης», την ώρα του δείπνου (8:15 μμ.) Διακρίνεται ο μεγιστάνας κτηματομεσίτης Τζον Τζέικομπ Άστορ, (ο πλουσιότερος άνθρωπος στο πλοίο) να χαμογελά, ενώ τα γκαρσόνια με τα λευκά τους γάντια σερβίρουν τους εκλεκτούς επιβάτες. Η τρίτη εικόνα δείχνει το σκοτεινό όγκο του παγόβουνου να στέκει μακριά με φόντο το λευκό ουρανό (στις 11:35 μμ.).

Οι επόμενες όμως εικόνες (1:45 πμ.) σοκάρουν αποκαλύπτοντας ότι τις τελευταίες ώρες του Τιτανικού τα πράγματα μπορεί να μην έγιναν όπως ξέρουμε. Δείχνουν τον αξιωματικό Ουίλιαμ Μέρντοκ, ο οποίος υποτίθεται ακολουθούσε το δόγμα «πρώτα οι γυναίκες και τα παιδιά» να βοηθά κάποιον άντρα να επιβιβαστεί στη λέμβο «Νο 1», η οποία έφυγε μισογεμάτη, ενώ δίπλα του οι αξιωματικοί του πλοίου τσεκάρουν τα οπλισμένα ρεβόλβερ τους.

Μια άλλη δείχνει το διευθυντή της εταιρείας «White Star Line», Μπρους Ίσμεϊ, να σκύβει από την κουπαστή δίνοντας ένα παιδί στους λεμβούχους διασώστες. Ο Ίσμεϊ αποδεικνύεται ότι βοηθούσε, ενώ για τόσα χρόνια κατηγορούνταν για δειλία, ότι δηλαδή το έσκασε.

Στην επόμενη υποφωτισμένη εικόνα (1:55 πμ.), ο καπετάνιος Έντουαρντ Σμιθ διακρίνεται καθαρά στη γέφυρα του πλοίου, ενώ η επίσημη αφήγηση τον ήθελε να έχει αφήσει το πόστο του από νωρίς. Εδώ, αντιθέτως, φαίνεται να συντονίζει την εκκένωση του πλοίου ενώ το νερό σταδιακά ανεβαίνει.

Μια άλλη φωτογραφία επιβεβαιώνει τον αστικό μύθο της ορχήστρας, δείχνοντας ότι μέσα στο χάος η ορχήστρα του πλοίου πράγματι έπαιζε για να ηρεμήσει τους επιβάτες.

Η έκτη φωτογραφία δείχνει μια ομάδα επιβατών στο σαλόνι της «Πρώτης Θέσης», έχουν βάλει τα παλτά τους και στα πρόσωπά τους φαίνεται η ένταση και η τραγικότητα της στιγμής. Από τους 17 ανθρώπους που φαίνονται σε πρώτο πλάνο, οι 15 έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη νύχτα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι φωτογραφίες του Γκουγκενάιμ, αποδεικνύουν ότι το παγόβουνο δεν εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα στη νύχτα, αποδεικνύουν ότι ο πλοίαρχος Έντουαρντ Σμιθ ούτε παλινδρομούσε αναποφάσιστος, ούτε ήταν ένας άνανδρος που εγκατέλειψε το πόστο του. Έτσι 110 χρόνια αργότερα αποκαθίσταται η ναυτική τιμή του πλοιάρχου. Οι φωτογραφίες δείχνουν πως οι σωστικές λέμβοι κατέβαιναν στο νερό έχοντας πολλές άδειες θέσεις.

Αυτό μπορεί να σημαίνει πως πολλοί επιβάτες πίστευαν πως ο Τιτανικός ήταν πράγματι «αβύθιστος» και προτίμησαν να παραμείνουν στο πλοίο μέχρι να έλθει βοήθεια, παρά να ρισκάρουν και να ξανοιχτούν με τις λέμβους στην παγωμένη θάλασσα. Μπορεί ίσως να σημαίνει ότι πιθανόν τα βαρούλκα δεν άντεχαν να κατεβάσουν τις λέμβους πλήρως φορτωμένες. Μπορεί όμως και να σημαίνει ότι οπλισμένοι αξιωματικοί «οικειοποιήθηκαν» κάποιες λέμβους για να σώσουν συγκεκριμένα άτομα.

Η δημοσιογραφική κάλυψη του ναυαγίου ήταν υποτυπώδης. Οι αφηγήσεις όσων επέζησαν του ναυαγίου δεν εξετάστηκαν διεξοδικά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δημιουργήθηκε ένα αφήγημα που κυρίως θα ελαχιστοποιούσε τις ευθύνες της ναυτιλιακής εταιρείας «White Star Line», προστατεύοντάς την από τις χρονοβόρες αστικές δίκες και τις ασφαλιστικές απαιτήσεις των θυμάτων του ναυαγίου…

