search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:18
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 11:46

ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

05.11.2025 11:46
insulin_new_123

Σε απόσυρση τεσσάρων προϊόντων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά, προχωρεί έως το τέλος του έτους η εταιρεία Novo Nordisk.

Σημειώνεται ότι η διακοπή δεν σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια ή την ποιότητά τους, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), στην οποία διευκρινίζεται πως οι μορφές που αποσύρονται είναι οι εξής:

  • Ινσουλίνες βραχείας και ταχείας δράσης – Actrapid. Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο.
  • Ινσουλίνες ενδιάμέσης δράσης – Protaphane. Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο.
  • Ινσουλίνες μεικτής δράσης (διφασικές) – Mixtard. Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο.
  • Ινσουλίνες μακράς δράσης – Levemir. Αποσύρονται οι μορφές penfil και flexmen και δεν θα κυκλοφορούν σε καμία μορφή.

Τα εν λόγω προϊόντα αποσύρονται από όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ ειδικά το Levemir πρόκειται να αποσυρθεί έως το τέλος του 2026. Απευθυνόμενοι στους επαγγελματίες Υγείας, οι υπεύθυνοι της εταιρείας διευκρινίζουν πως θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα:

  1. Δεν θα πρέπει να ξεκινά η θεραπεία νέων ασθενών με τις παραπάνω αναφερόμενες ινσουλίνες.
  2. Ινσουλίνες βραχείας και ταχείας δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικές ινσουλίνες, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών και της κλινικής αξιολόγησης.
  3. Ινσουλίνες ενδιάμέσης δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικές ινσουλίνες, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών και της κλινικής αξιολόγησης.
  4. Ινσουλίνες μεικτής δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικά σκευάσματα μειγμάτων ινσουλινών ή σε θεραπεία με σχήμα βασικής – γευματικής ινσουλίνης ή βιοομοειδή τους, βάσει των κατευθυντήριω οδηγιών και της κλινικής αξιολόγησης.
  5. Ινσουλίνες μακράς δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικό σκεύασμα βασικής ινσουλίνης χορηγούμενο μία φορά ημερησίως ή μία φορά εβδομαδιαίως ή βιοομοειδή τους.

Στενή παρακολούθηση της γλυκόζης

Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες Υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν συμβουλευτική σχετικά με τυχόν αλλαγές στο νέο σχήμα ινσουλίνης ή και τη χρήση του νέου συστήματος χορήγησης ινσουλίνης. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη για αλλαγή στη δόση και επιπρόσθετη παρακολούθηση της γλυκόζης.

Συνιστάται, δε, στενή παρακολούθηση της γλυκόζης κατά τη μετάταξη σε άλλον τύπο ή εμπορική ονομασία ινσουλίνης κατά τις πρώτες εβδομάδες που ακολουθούν, ειδικά σε εγκύους και παιδιά που μπορεί να χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να είναι υψηλότερος σε αυτούς τους πληθυσμούς.

Διαβάστε επίσης

Κατεβάζει «ρολά» η Υγεία: 48ωρη απεργία των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και 24ωρη στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας

Έρχονται τα εξατομικευμένα εμβόλια ανάλογα με την ηλικία; – Τι αναφέρει νέα πρωτοποριακή μελέτη

Ασφυξία στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα κάλυψαν τον διάδρομό της χειρουργικής κλινικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

agion oros new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

insulin_new_123
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:18
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

xatzidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Nέες… γκρίνιες Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ: Μη με ανακατεύετε

trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

1 / 3