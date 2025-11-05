ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

Σε απόσυρση τεσσάρων προϊόντων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά, προχωρεί έως το τέλος του έτους η εταιρεία Novo Nordisk.

Σημειώνεται ότι η διακοπή δεν σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια ή την ποιότητά τους, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), στην οποία διευκρινίζεται πως οι μορφές που αποσύρονται είναι οι εξής:

Ινσουλίνες βραχείας και ταχείας δράσης – Actrapid . Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο.

. Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο. Ινσουλίνες ενδιάμέσης δράσης – Protaphane . Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο.

. Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο. Ινσουλίνες μεικτής δράσης (διφασικές) – Mixtard . Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο.

. Αποσύρεται η μορφή penfil και εξακολουθεί να κυκλοφορεί το φιαλίδιο. Ινσουλίνες μακράς δράσης – Levemir. Αποσύρονται οι μορφές penfil και flexmen και δεν θα κυκλοφορούν σε καμία μορφή.

Τα εν λόγω προϊόντα αποσύρονται από όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ ειδικά το Levemir πρόκειται να αποσυρθεί έως το τέλος του 2026. Απευθυνόμενοι στους επαγγελματίες Υγείας, οι υπεύθυνοι της εταιρείας διευκρινίζουν πως θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα:

Δεν θα πρέπει να ξεκινά η θεραπεία νέων ασθενών με τις παραπάνω αναφερόμενες ινσουλίνες. Ινσουλίνες βραχείας και ταχείας δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικές ινσουλίνες, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών και της κλινικής αξιολόγησης. Ινσουλίνες ενδιάμέσης δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικές ινσουλίνες, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών και της κλινικής αξιολόγησης. Ινσουλίνες μεικτής δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικά σκευάσματα μειγμάτων ινσουλινών ή σε θεραπεία με σχήμα βασικής – γευματικής ινσουλίνης ή βιοομοειδή τους, βάσει των κατευθυντήριω οδηγιών και της κλινικής αξιολόγησης. Ινσουλίνες μακράς δράσης: Θα πρέπει να μετατάσσουν τους ασθενείς σε εναλλακτικό σκεύασμα βασικής ινσουλίνης χορηγούμενο μία φορά ημερησίως ή μία φορά εβδομαδιαίως ή βιοομοειδή τους.

Στενή παρακολούθηση της γλυκόζης

Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες Υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν συμβουλευτική σχετικά με τυχόν αλλαγές στο νέο σχήμα ινσουλίνης ή και τη χρήση του νέου συστήματος χορήγησης ινσουλίνης. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη για αλλαγή στη δόση και επιπρόσθετη παρακολούθηση της γλυκόζης.

Συνιστάται, δε, στενή παρακολούθηση της γλυκόζης κατά τη μετάταξη σε άλλον τύπο ή εμπορική ονομασία ινσουλίνης κατά τις πρώτες εβδομάδες που ακολουθούν, ειδικά σε εγκύους και παιδιά που μπορεί να χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να είναι υψηλότερος σε αυτούς τους πληθυσμούς.

