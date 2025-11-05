ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε απόσυρση τεσσάρων προϊόντων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά, προχωρεί έως το τέλος του έτους η εταιρεία Novo Nordisk.
Σημειώνεται ότι η διακοπή δεν σχετίζεται με ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια ή την ποιότητά τους, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), στην οποία διευκρινίζεται πως οι μορφές που αποσύρονται είναι οι εξής:
Τα εν λόγω προϊόντα αποσύρονται από όλες τις χώρες της ΕΕ, ενώ ειδικά το Levemir πρόκειται να αποσυρθεί έως το τέλος του 2026. Απευθυνόμενοι στους επαγγελματίες Υγείας, οι υπεύθυνοι της εταιρείας διευκρινίζουν πως θα πρέπει να λάβουν τα εξής μέτρα:
Επιπρόσθετα, οι επαγγελματίες Υγείας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν συμβουλευτική σχετικά με τυχόν αλλαγές στο νέο σχήμα ινσουλίνης ή και τη χρήση του νέου συστήματος χορήγησης ινσουλίνης. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη για αλλαγή στη δόση και επιπρόσθετη παρακολούθηση της γλυκόζης.
Συνιστάται, δε, στενή παρακολούθηση της γλυκόζης κατά τη μετάταξη σε άλλον τύπο ή εμπορική ονομασία ινσουλίνης κατά τις πρώτες εβδομάδες που ακολουθούν, ειδικά σε εγκύους και παιδιά που μπορεί να χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας μπορεί να είναι υψηλότερος σε αυτούς τους πληθυσμούς.
Διαβάστε επίσης
Κατεβάζει «ρολά» η Υγεία: 48ωρη απεργία των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και 24ωρη στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας
Έρχονται τα εξατομικευμένα εμβόλια ανάλογα με την ηλικία; – Τι αναφέρει νέα πρωτοποριακή μελέτη
Ασφυξία στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα κάλυψαν τον διάδρομό της χειρουργικής κλινικής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.