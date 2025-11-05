Κατεβάζει «ρολά» η Υγεία: 48ωρη απεργία των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και 24ωρη στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας

Στους δρόμους κατεβαίνουν οι γιατροί και οι υγειονομικοί αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, 6 και 7 Νοέμβριου αντίστοιχα, καθώς προγραμματίζουν 48ωρη απεργία σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Παράλληλα και οι εργαστηριακοί γιατροί των ιδιωτικών διαγνωστικών ιατρείων συμπορεύονται με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Αναλυτικά, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) θα πραγματοποιήσoυν συγκέντρωση στις 08:30 το πρωί της Πέμπτης 6 Νοέμβριου στην Πλατεία Μαβίλη και στη συνέχεια πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, τη Βουλή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το υπουργείο Υγείας.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας στην οδό Αριστοτέλους.

Την ίδια ημέρα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (Π.Ο.ΕΡΓ.Ι) προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία με προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 12:30 μ.μ.

Η ΟΕΝΓΕ

Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψε τις συνθήκες εργασίας των γιατρών στο ΕΣΥ ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα ο κ. Γαλανόπουλος κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας ότι προσπαθεί να παρουσιάσει μια μαγική εικόνα :«Ότι όλα πάνε καλά στα νοσοκομεία και πως είναι μίζεροι όσοι διαμαρτύρονται».

Ωστόσο ο ίδιος εξήγησε ότι μίζερα είναι «μία σειρά από φαινόμενα που παρατηρούνται στα δημόσια νοσοκομεία.».

Ενδεικτικά ανέφερε πως:

Ένας ειδικευόμενος γιατρός αμείβεται στην εφημερία με 5,35 ευρώ την ώρα μικτά, ενώ ένας ειδικευμένος στον βαθμό του διευθυντή και 20 – 25 χρόνια προϋπηρεσία λαμβάνει 8,4 ευρώ την ώρα.

-Στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά, οι γιατροί κάνουν περισσότερες εφημερίες τον μήνα από όσες ορίζει το πλαφόν του υπουργείου.

-Υπάρχουν οριζόντιες περικοπές στις αμοιβές των εφημεριών, λόγω της μνημονιακής πρόβλεψης για πλαφόν 12% στο σύνολο των απολαβών.

-Στην περιφέρεια και κυρίως στα νησιά, οι γιατροί κάνουν περισσότερες εφημερίες τον μήνα από όσες ορίζει το πλαφόν του υπουργείου. -Υπάρχουν οριζόντιες περικοπές στις αμοιβές των εφημεριών, λόγω της μνημονιακής πρόβλεψης για πλαφόν 12% στο σύνολο των απολαβών. Υπάρχουν 100 ή 150 ράντζα στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής σε κάθε εφημερία,

Είναι κλειστές οι 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού.

«Εάν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές. Σήμερα είναι κλειστές οι 25 από τις 70 αίθουσες.» όπως τόνισε.

Σε σχέση με τη μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία, είπε πως ο αριθμός είναι αισθητά μικρότερος από ό,τι στο παρελθόν, γιατί ξεκαθάρισε η λίστα αναμονής από τις διπλοεγγραφές ασθενών, δεκάδες πολίτες αγανάκτησαν και χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα ενώ άλλοι πλήρωσαν την επέμβαση στα απογευματινά χειρουργεία.

Για τις διώξεις των ψυχιάτρων

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ αναφέρθηκε και στην προανάκριση σε βάρος όλων των εφημερευόντων ψυχιάτρων που εφημέρευαν από τον Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και κάλεσε το υπουργείο Υγείας να ζητήσει συγγνώμη από τους γιατρούς και να σταματήσουν οι διώξεις.

Τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ είναι:

• Κάλυψη των κενών θέσεων με νέες προσλήψεις,

• αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο σύστημα Υγείας,

• αύξηση βασικού μισθού 20% σε όλες τις βαθμίδες και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού,

• διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας,

• μία εφημερία την εβδομάδα και ρεπό την επόμενη μέρα.

ΠΟΕΔΗΝ

Οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία καταγγέλλουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, που καθιστούν αδύνατη την παροχή ασφαλών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες αποφεύγουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ λόγω των χαμηλών μισθών και της εργασιακής εξουθένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΠΟΕΔΗΝ στη σχετική ανακοίνωσή της:

• Υπηρετούν 70.000 εργαζόμενοι σε 90.000 οργανικές θέσεις, με 20.000 κενές.

• Οι δημόσιες δαπάνες υγείας φτάνουν μόλις το 5,5% του ΑΕΠ, έναντι 7,5% στην Ε.Ε.

• Οι νοσοκομειακές κλίνες στην Ελλάδα είναι 3,5 ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 5,3 στην Ε.Ε.

• Οι μισθοί κυμαίνονται από 687€ (τραυματιοφορείς) έως 1.264€ (γιατροί επιμελητές Β’).

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει:

• Μόνιμη και επαρκή στελέχωση όλων των δομών.

• Μονιμοποίηση συμβασιούχων και ένταξη όλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

• Αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

• Αναθεώρηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας με αναδρομική ισχύ.

• Απόρριψη συγχωνεύσεων νοσοκομείων και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας.

• Δωρεάν χειρουργεία και όχι πληρωμή μέσω voucher ή απογευματινών χειρουργείων.

Κεντρικό σύνθημα κινητοποίησης είναι: «Ασφάλεια στην περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην εργασία. Να καταστήσουμε ελκυστικό το ΕΣΥ».

«Εάν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές. Σήμερα είναι κλειστές οι 25 από τις 70 αίθουσες.» όπως τόνισε. Σε σχέση με τη μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία, είπε πως ο αριθμός είναι αισθητά μικρότερος από ό,τι στο παρελθόν, γιατί ξεκαθάρισε η λίστα αναμονής από τις διπλοεγγραφές ασθενών, δεκάδες πολίτες αγανάκτησαν και χειρουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα ενώ άλλοι πλήρωσαν την επέμβαση στα απογευματινά χειρουργεία. Για τις διώξεις των ψυχιάτρων Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ αναφέρθηκε και στην προανάκριση σε βάρος όλων των εφημερευόντων ψυχιάτρων που εφημέρευαν από τον Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και κάλεσε το υπουργείο Υγείας να ζητήσει συγγνώμη από τους γιατρούς και να σταματήσουν οι διώξεις. Τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ είναι: • Κάλυψη των κενών θέσεων με νέες προσλήψεις, • αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο σύστημα Υγείας, • αύξηση βασικού μισθού 20% σε όλες τις βαθμίδες και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, • διπλασιασμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας, • μία εφημερία την εβδομάδα και ρεπό την επόμενη μέρα. ΠΟΕΔΗΝ Οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία καταγγέλλουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, που καθιστούν αδύνατη την παροχή ασφαλών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες αποφεύγουν να ενταχθούν στο ΕΣΥ λόγω των χαμηλών μισθών και της εργασιακής εξουθένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΠΟΕΔΗΝ στη σχετική ανακοίνωσή της: • Υπηρετούν 70.000 εργαζόμενοι σε 90.000 οργανικές θέσεις, με 20.000 κενές. • Οι δημόσιες δαπάνες υγείας φτάνουν μόλις το 5,5% του ΑΕΠ, έναντι 7,5% στην Ε.Ε. • Οι νοσοκομειακές κλίνες στην Ελλάδα είναι 3,5 ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 5,3 στην Ε.Ε. • Οι μισθοί κυμαίνονται από 687€ (τραυματιοφορείς) έως 1.264€ (γιατροί επιμελητές Β’). Η ΠΟΕΔΗΝ ζητάει: • Μόνιμη και επαρκή στελέχωση όλων των δομών. • Μονιμοποίηση συμβασιούχων και ένταξη όλων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. • Αυξήσεις μισθών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. • Αναθεώρηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας με αναδρομική ισχύ. • Απόρριψη συγχωνεύσεων νοσοκομείων και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας. • Δωρεάν χειρουργεία και όχι πληρωμή μέσω voucher ή απογευματινών χειρουργείων. Κεντρικό σύνθημα κινητοποίησης είναι: «Ασφάλεια στην περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην εργασία. Να καταστήσουμε ελκυστικό το ΕΣΥ».

Εργαστηριακοί Γιατροί

Οι εργαστηριακοί γιατροί καταγγέλλουν το πλαίσιο του clawback ως παράλογο και άδικο, τονίζοντας ότι έχει οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών ιατρικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί στηρίζουν επί 13 χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας με επιστημονική ευθύνη και προσωπική οικονομική θυσία. Ωστόσο, το clawback ( αναγκαστικές επιστροφές χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ στις περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν) έχει δημιουργήσει ένα τεχνητό χρέος ύψους 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο δεν προήλθε από τους παρόχους αλλά από τη χρηματοδοτική ανεπάρκεια του Οργανισμού.

Η επέκταση του clawback έως το 2030, παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, έχει αποκτήσει χαρακτήρα μονιμότητας. Πολλοί γιατροί ζουν αποκλειστικά από τη συμμετοχή των ασθενών, η οποία συχνά δεν καλύπτει ούτε τα βασικά λειτουργικά έξοδα.

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι το λουκέτο των εργαστηρίων θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανεργία, καθώς απασχολούνται περίπου 15.000–20.000 εργαζόμενοι, ενώ ο ευρύτερος κύκλος επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τα εργαστήρια απασχολεί επιπλέον 5.000 άτομα.

Τα αιτήματα των εργαστηριακών ιατρών:

Οι εργαστηριακοί γιατροί καταγγέλλουν το πλαίσιο του clawback ως παράλογο και άδικο, τονίζοντας ότι έχει οδηγήσει σε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και απειλεί τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών ιατρικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, οι ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί στηρίζουν επί 13 χρόνια το δημόσιο σύστημα υγείας με επιστημονική ευθύνη και προσωπική οικονομική θυσία. Ωστόσο, το clawback ( αναγκαστικές επιστροφές χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ στις περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν) έχει δημιουργήσει ένα τεχνητό χρέος ύψους 2,6 δισ. ευρώ, το οποίο δεν προήλθε από τους παρόχους αλλά από τη χρηματοδοτική ανεπάρκεια του Οργανισμού. Η επέκταση του clawback έως το 2030, παρά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, έχει αποκτήσει χαρακτήρα μονιμότητας. Πολλοί γιατροί ζουν αποκλειστικά από τη συμμετοχή των ασθενών, η οποία συχνά δεν καλύπτει ούτε τα βασικά λειτουργικά έξοδα. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι το λουκέτο των εργαστηρίων θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανεργία, καθώς απασχολούνται περίπου 15.000–20.000 εργαζόμενοι, ενώ ο ευρύτερος κύκλος επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τα εργαστήρια απασχολεί επιπλέον 5.000 άτομα. Τα αιτήματα των εργαστηριακών ιατρών: Την άμεση διαγραφή του χρέους των 2,6 δισ. ευρώ

Δίκαιη και πλήρη αποζημίωση για κάθε εξέταση και πράξη

Καθολική εφαρμογή διεθνών διαγνωστικών πρωτοκόλλων

Απόλυτη διαφάνεια στον έλεγχο της ιατρικής δαπ

Διαβάστε επίσης

Ασφυξία στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα κάλυψαν τον διάδρομό της χειρουργικής κλινικής

Πέντε φάρμακα που δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο