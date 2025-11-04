search
04.11.2025
ΥΓΕΙΑ

04.11.2025

Πέντε φάρμακα που δεν συνδυάζονται καλά με τον καφέ

04.11.2025 17:04
kafes_farmaka_0411_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Το πρωινό ξύπνημα είναι συνυφασμένο με τον καφέ ωστόσο όταν παίρνετε φάρμακα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς αυτά μπορεί να αλληλοεπιδράσουν, όπως  φάρμακα για τον θυρεοειδή ή αντικαταθλιπτικά

Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις καφέ-φαρμάκων οφείλονται στην καφεΐνη, την ένωση που δίνει στον καφέ τις διεγερτικές του ιδιότητες. «Η καφεΐνη απορροφάται ταχέως και σχεδόν πλήρως στο γαστρεντερικό σωλήνα, με τις μέγιστες συγκεντρώσεις στο αίμα να εμφανίζονται εντός 15 λεπτών έως δύο ωρών μετά την κατάποση», αναφέρει ο Emmanuel Osei-Boamah, MD, γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Mercy Family Care στη Βαλτιμόρη. Αυτό σημαίνει ότι ο καφές και τα φάρμακα μπορούν να αλληλεπιδράσουν γρήγορα όταν λαμβάνονται σε κοντινή απόσταση. Ας δούμε ποια είναι τα πέντε βασικά φάρμακα που επηρεάζει ο καφές όπως αναφέρει το άρθρο του everydayhealth.

1. Αντικαταθλιπτικά

Η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει ορισμένα αντικαταθλιπτικά, ιδιαίτερα εκείνα που διασπώνται στο ήπαρ από το ένζυμο CYP1A2. Σε αυτά περιλαμβάνονται η φλουβοξαμίνη, ένας επιλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης και η ντουλοξετίνη, ένας αναστολέας επαναπρόσληψης σεροτονίνης-νορεπινεφρίνης.

Ο Osei-Boamah συνιστά να διαχωρίζετε την κατανάλωση καφέ και αντικαταθλιπτικών κατά τουλάχιστον μία έως δύο ώρες, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων.

2. Φάρμακα για το κρυολόγημα και τις αλλεργίες

Η διεγερτική δράση της καφεΐνης δεν συνδυάζεται καλά με πολλά φάρμακα για το κρυολόγημα και τις αλλεργίες. «Πολλά φάρμακα για το κρυολόγημα, ειδικά αυτά που περιέχουν αποσυμφορητικά όπως η ψευδοεφεδρίνη, αυξάνουν ήδη τον καρδιακό ρυθμό ή την αρτηριακή πίεση», λέει ο Kennedy Erickson, PharmD, φαρμακοποιός στο φαρμακείο Centralia Pharmacy στην Centralia της Ουάσινγκτον και μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Φαρμακοποιών.

Η προσθήκη καφεΐνης μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις επιδράσεις, οδηγώντας σε αίσθημα παλμών ή άγχος, προσθέτει ο Δρ. Osei-Boamah.

3. Φάρμακα για τον θυρεοειδή

Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένες πολυφαινόλες στον καφέ συνδέονται με μόρια στο έντερο, καθιστώντας δύσκολη την απορρόφηση της λεβοθυροξίνης από τα έντερα, ενός ορμονικού φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού.

Η Erickson συνιστά να παίρνετε λεβοθυροξίνη με άδειο στομάχι με νερό και να περιμένετε τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν πιείτε καφέ. «Είναι μια απλή χρονική διόρθωση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για τον έλεγχο του θυρεοειδούς», λέει.

4. Φάρμακα για τον διαβήτη

Οι ειδικοί γενικά συμβουλεύουν προσοχή κατά την ανάμειξη καφέ και φαρμάκων για τον διαβήτη, καθώς ο καφές μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από τα αντιδιαβητικά φάρμακα όπως η γλιμεπιρίδη, η γλυβουρίδη η ινσουλίνη, η πιογλιταζόνη και η ροσιγλιταζόνη.

«Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σε ορισμένα άτομα προκαλώντας την απελευθέρωση ορμονών του στρες, η οποία αντισταθμίζει αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν πολλά φάρμακα για τον διαβήτη», λέει ο Erickson.

5. Φάρμακα για την αρτηριακή πίεση

Η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση. «Αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο εντός της πρώτης έως τριών ωρών μετά την κατάποση», λέει η Osei-Boamah, σημειώνοντας ότι η καφεΐνη μπορεί να αυξήσει τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά περίπου 5 έως 8 χιλιοστά υδραργύρου (mmHg) και τη διαστολική αρτηριακή πίεση (την πίεση στις αρτηρίες σας όταν η καρδιά σας χαλαρώνει) κατά 4 έως 6 mmHg, σε ευαίσθητα άτομα.

Πηγή: everydayhealth.com

