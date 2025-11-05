search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.11.2025 00:52

Επιχείρηση της Frontex για τη διάσωση 35 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης

05.11.2025 00:52
Επιχείρηση στήθηκε για τη διάσωση 35 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης.

Drone της Frontex εντόπισε τη λέμβο 28 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος του οργανισμού έσπευσε αμέσως στο σημείο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

