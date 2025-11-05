Επιχείρηση της Frontex για τη διάσωση 35 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης

Επιχείρηση στήθηκε για τη διάσωση 35 μεταναστών στα ανοιχτά της Κρήτης.

Drone της Frontex εντόπισε τη λέμβο 28 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος του οργανισμού έσπευσε αμέσως στο σημείο και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.

Μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

