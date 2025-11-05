Κτηνωδία στη Βοιωτία: Έσυρε μέχρι θανάτου σκύλο με το αγροτικό (video)

Ένα εξοργιστικό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στην Αγία Άννα στη Βοιωτία, καθώς ένας άνδρας έδεσε σκύλο με ένα σκοινί στο αγροτικό και άρχισε να τον σέρνει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κινητό ενός μάρτυρα, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ακολουθούσε το αγροτικό για ένα τέταρτο, κάνοντας νοήματα στον οδηγό να σταματήσει.

Ο σκύλος δεν επέζησε και όταν τον ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, απάντησε πως δεν ήθελε να του λερώσει την καρότσα.

Ο άνδρας έχει συλληφθεί μετά την κατάθεση του μάρτυρα που έβγαλε την επίμαχη φωτογραφία.

