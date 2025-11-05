search
05.11.2025 08:10

Metlen: Χρηματοδότηση 65 εκατ. ευρώ για δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 60 MW στην Ιταλία

05.11.2025 08:10
metlen solar

Χρηματοδότηση ύψους 65 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Metlen για την κατασκευή δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ιταλία, συνολικής ισχύος 60 MW, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025. Τα έργα αφορούν τις περιοχές Porto Torres στη Σαρδηνία και Casale Monferrato στο Πεδεμόντιο — δύο περιοχές στρατηγικής σημασίας για την περαιτέρω επέκταση της Metlen στην ιταλική αγορά ενέργειας.

Και τα δύο έργα εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για ανάπτυξη χαρτοφυλακίου καθαρής ενέργειας στη Νότια Ευρώπη και επωφελούνται από κρατικά εγγυημένο τιμολόγιο ενίσχυσης (incentive tariff), που έχει εγκριθεί από τον ιταλικό κρατικό φορέα GSE (Gestore dei Servizi Energetici) για διάρκεια 20 ετών. Η συνολική παραγωγή τους εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 110 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες περισσότερων από 50.000 νοικοκυριών και να αποτρέψουν την εκπομπή 26.000 τόνων CO₂ κάθε χρόνο.

Η δομή της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε μέσω κοινοπραξίας τραπεζών, με τη UniCredit να λειτουργεί ως Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Green Loan Coordinator, Hedging Bank, Issuing Bank, Agent και Account Bank, την Intesa Sanpaolo – IMI CIB Division ως Global Coordinator, Mandated Lead Arranger και Green Loan Coordinator, και την Alpha Bank ως Mandated Lead Arranger και Hedging Bank.

Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνει:

  • 56 εκατ. ευρώ σε δάνειο πρώτης προτεραιότητας χωρίς δικαίωμα αναγωγής (non-recourse senior debt),
  • 3 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση ΦΠΑ (VAT facility),
  • 3 εκατ. ευρώ για DSR Facility (Αποθεματικοί Λογαριασμοί Εξυπηρέτησης Χρέους),
    καθώς και εγγυητικές επιστολές (LC facilities) για την κάλυψη υποχρεώσεων αποκατάστασης προς τον GSE και τους τοπικούς δήμους.

Καινοτομία και προοπτική ανάπτυξης

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες πιστωτικές διευκολύνσεις (accordion facilities), οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα μελλοντικής χρηματοδότησης δύο νέων έργων ηλιακής ενέργειας και μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Πρόκειται για καινοτόμο δομή χρηματοδότησης, που επιτρέπει την επέκταση των επενδύσεων και λειτουργεί ως στρατηγικό εργαλείο για τη σταθερότητα του ενεργειακού δικτύου και τη βελτιστοποίηση των εσόδων.

Οι σύμβουλοι της συναλλαγής

Την υλοποίηση της συμφωνίας υποστήριξε ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων:

  • BonelliErede ως νομικός σύμβουλος του δανειολήπτη,
  • Legance ως νομικός σύμβουλος των δανειστών,
  • EOS Consulting ως τεχνικός σύμβουλος,
  • Marsh ως ασφαλιστικός σύμβουλος,
  • KPMG ως ελεγκτής του οικονομικού μοντέλου,
  • και Aurora ως σύμβουλος αγοράς.

Η Metlen συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για πράσινη ανάπτυξη, βιωσιμότητα και ενεργειακή μετάβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

