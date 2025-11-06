Η CrediaBank αποκτά χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων 90 εκατ. ευρώ από την ισπανική UCI

Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ από την ισπανική Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) ανακοίνωσε η CrediaBank, ενισχύοντας τη θέση της στη στεγαστική πίστη και επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Η συμφωνία αφορά το λεγόμενο «Χαρτοφυλάκιο Galene», το οποίο περιλαμβάνει εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια ελληνικών νοικοκυριών, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποεπένδυσης της UCI από την ελληνική αγορά. Η συναλλαγή υλοποιείται σε συνεργασία με τους επενδυτικούς εταίρους Davidson Kempner και Cepal, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά στεγαστικών δανείων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, η συναλλαγή επιβεβαιώνει τη δυναμική της CrediaBank και την προσήλωσή της στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, μέσα από την αξιοποίηση ευκαιριών που ενισχύουν τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξή της. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει αξιόχρεους δανειολήπτες, διατηρώντας ένα ισορροπημένο προφίλ κινδύνου.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η CrediaBank επιτυγχάνει διεύρυνση της πελατειακής της βάσης μέσω υγιών στοιχείων ενεργητικού, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με τους πελάτες του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται εντός του 2025. Μέχρι τότε, η UCI Ελλάς, εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις που ήδη διαχειρίζεται το «Χαρτοφυλάκιο Galene» για λογαριασμό της UCI, θα συνεχίσει να ασκεί προσωρινά τη διαχείριση των δανείων, έως ότου ολοκληρωθεί η μετάπτωση των συμβάσεων και των σχετικών υπηρεσιών στην ίδια την Τράπεζα.

Για τη συναλλαγή, η PwC M&A Consulting Services P.C. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CrediaBank, ενώ η δικηγορική εταιρεία «Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες» (PwC Legal Services) παρείχε νομική υποστήριξη στη διαδικασία.

