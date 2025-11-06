search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Πιέρρος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ

06.11.2025 06:30

Ανένδοτος Ανδρουλάκη κατά της οπλοκατοχής – Η πρωτοβουλία μετά την αιματοχυσία στα Βορίζια και τα μέτωπα με την κυβέρνηση

06.11.2025 06:30
androulakis

Μετά τον βαρύ φόρο αίματος της τραγωδίας στα Βορίζια της Κρήτης με τις αρχές να ανησυχούν για την εξέλιξη μιας βεντέτας που μπορεί να φέρει νέα αιματοχυσία, στο πολιτικό σκηνικό διαφάνηκε μια εικόνα αμηχανίας.

Ανακοινώσεις και τοποθετήσεις υπήρξαν, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ωστόσο όχι. Άλλωστε τα αντανακλαστικά αυτά αποτυπώνονται διαχρονικά, το παράδειγμα που έδωσε ο πρώην Υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης ήταν χαρακτηριστικό. Μετά από βεντέτα ζήτησε όταν ήταν στο Υπουργείο στήριξη από τους τοπικούς βουλευτές έχοντας στο πλευρό του μορφές όπως αυτή του Μίκη Θεοδωράκη που μιλούσε για την ανάγκη να μπει τέλος σε αυτό που παρουσίαζεται ως «παράδοση», κι όμως κανένας από τους τότε εκλεγμένους δεν είχε συμβάλλει.

Με αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης έσπασε την σιωπή στο πολιτικό σκηνικό και έγινε ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που ανακοίνωσε την ανάληψη πρωτοβουλίας στον απόηχο της αιματηρής βεντέτας στην Κρήτη. Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταβαίνει στο Ηράκλειο, όπου θα έχει ευρεία σύσκεψη με τις τοπικές αρχές και φορείς προκειμένου να εξετάσουν ένα πλαίσιο το οποίο πέρα από την εφαρμογή του νόμου και την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής, θα συνδυάζει μια σειρά από εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις, εκστρατείες ενημέρωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ποιοι έχουν προσκληθεί στην συνάντηση

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί ο περιφερειάρχης Κρήτης, δήμαρχοι από 24 περιοχές, τέσσερις χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ο περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας Κρήτης και οι διευθυντές των 4 νομών, οι επικεφαλής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει στο πρόγραμμα του το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη που ξεκινά σήμερα και θα απευθύνει χαιρετισμό, αναμένεται και από το βήμα αυτό να ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Ενώ την Παρασκευή θα συνεχίσει στο Σουφλί που θα κάνει περιοδεία για να κλείσει με ομιλία στην Ορεστιάδα μπροστά στα νέα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή.

Τα ανοιχτά κύρια μέτωπα με την κυβέρνηση: ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα δύο κύρια ανοιχτά μέτωπα με την κυβέρνηση η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ζητά να υπάρξει έλεγχος στα πεπραγμένα των ΕΛΤΑ. Να δούμε, λένε χαρακτηριστικά, αν υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών. Να ελεγχθεί αν υπήρχαν εισηγήσεις, πραγματοποιήσεις προμηθειών ώστε να δικαιολογούν τα έργα τα οποία δόθηκαν με αναθέσεις και παράλληλα αν υπάρχουν τα παραδοτέα κάθε προμήθειας. Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ και την κοινοποίησε σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες.

Παράλληλα στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αυξηθεί η πίεση ώστε να έρθουν στην Εξεταστική όλοι οι μάρτυρες, μαζί με αυτούς ο «φραπές» και ο «χασάπης». «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης. Η Πολιτεία χρωστά σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιτίας μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει συνειδητά τον αγροτικό κόσμο», αναφέρεται στις ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Διαβάστε επίσης:

Τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών υποδέχτηκε στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Φάμελλος: Τι εισηγήθηκε στην Πολιτική Γραμματεία για τα κομματικά μέσα –«Πυρά» σε κυβέρνηση για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακά

Βορίζια: Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η νέα ερώτηση των «11» και μια κοινοβουλευτική ομάδα σε… βρασμό

sklikas_ELTA_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

spiti mou 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Το πρόγραμμα έμεινε.. άστεγο – Αδιάθετο το 70% των κονδυλίων, στα κάγκελα η Κομισιόν

bugonia-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Περιπέτεια, φαντασία και «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:35
mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η νέα ερώτηση των «11» και μια κοινοβουλευτική ομάδα σε… βρασμό

sklikas_ELTA_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

1 / 3