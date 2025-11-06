search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 17:55

Ιστιοπλοΐα: Κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο για το 2025 ο 13χρονος Νικόλαος Παππάς

06.11.2025 17:55
nikolaos-pappas-istioploia

Κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο για το 2025 αναδείχτηκε ο 13χρονος ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας Νικόλαος Παππάς, μετά από παγκόσμια ψηφοφορία της World Sailing.

Ο Νικόλαος Παππάς τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year» για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Όπτιμιστ στη Σλοβενία, με τη συμμετοχή 281 σκαφών από 66 χώρες

Η διάκρισή του εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο, δεδομένου του ότι ήταν η πρώτη του διεθνής συμμετοχή και κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η ανακοίνωση για την τιμητική διάκριση στον 13χρονο Νικόλαο Παππά έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Dun Laoghaire της Ιρλανδίας.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Το τρίποντο ψάχνει στο Μάλμε ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις ο ΠΑΟΚ – Με Σάμροκ η ΑΕΚ στο Conference League

Euroleague: Εφιάλτης στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα

Champions League, Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους στο 93΄ και πλέον η πρόκριση δυσκολεύει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

6721462
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

exxonmobil simfonia ellada – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

fysiko aerio 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξανά επί τάπητος ο αγωγός φυσικού αερίου από το Ισραήλ στην Ευρώπη, μέσω Ελλάδας και Κύπρου

stefanoudakis kriti mantinada 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει και αυτή η Κρήτη: Η μαντινάδα που αφοπλίζει την… οπλοκατοχή και τα σπάει στα σόσιαλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 19:51
ptisi
ΚΟΣΜΟΣ

Το shutdown προκαλεί χάος στις αεροπορικές εταιρείες – «Μαχαίρι» στις πτήσεις από την Παρασκευή, ποια αεροδρόμια επηρεάζονται

6721462
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μάλμε – Παναθηναϊκός – LIVE ο κρίσιμος αγώνας του Europa League

exxonmobil simfonia ellada – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με την αμερικανική ExxonMobil στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα

1 / 3