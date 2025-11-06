Ιστιοπλοΐα: Κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο για το 2025 ο 13χρονος Νικόλαος Παππάς

Κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο για το 2025 αναδείχτηκε ο 13χρονος ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας Νικόλαος Παππάς, μετά από παγκόσμια ψηφοφορία της World Sailing.

Ο Νικόλαος Παππάς τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year» για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Όπτιμιστ στη Σλοβενία, με τη συμμετοχή 281 σκαφών από 66 χώρες.

Η διάκρισή του εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο, δεδομένου του ότι ήταν η πρώτη του διεθνής συμμετοχή και κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η ανακοίνωση για την τιμητική διάκριση στον 13χρονο Νικόλαο Παππά έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Dun Laoghaire της Ιρλανδίας.

Διαβάστε επίσης:

Europa League: Το τρίποντο ψάχνει στο Μάλμε ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Γιουνγκ Μπόις ο ΠΑΟΚ – Με Σάμροκ η ΑΕΚ στο Conference League

Euroleague: Εφιάλτης στο Βελιγράδι για τον Παναθηναϊκό, ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα

Champions League, Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους στο 93΄ και πλέον η πρόκριση δυσκολεύει