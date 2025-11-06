Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Έναν μεγάλο λευκό καρχαρία, που έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, κατέγραψαν ψαράδες που βρίσκονταν στο σημείο με το καΐκι τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης, 5/11, με έναν από τους ψαράδες που ήταν παρών να καταγράφει εντυπωσιασμένος το θέαμα και να αναρτά το σχετικό βίντεο στο TikTok.

«Τι είναι αυτό ρε; Κοίτα εδώ, και τρώει την τούνα, είναι 5 μέτρα καρχαρίας», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες που επέβαιναν στο καΐκι, με τον καρχαρία να καταβροχθίζει έναν τόνο, λίγα, μόλις, μέτρα από το σκάφος τους.

«Άντε τώρα εσύ να βουτήξεις εδώ», σχολίασε ένας άλλος, με τους ψαράδες να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

