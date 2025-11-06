Ο Άντριου και επίσημα κοινός θνητός: Δημοσιεύτηκε το βασιλικό διάταγμα που του αφαιρεί τους τίτλους

Δημοσιεύτηκε το βασιλικό διάταγμα, το οποίο αφαιρεί τους βασιλικούς τίτλους από τον Πρίγκιπα Άντριου.

Με το διάταγμα αυτό, ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τον τίτλο του «Πρίγκιπα» και την προσφώνηση «Αυτού Βασιλική Υψηλότητα» .

Παράλληλα, το όνομά του αφαιρείται από το επίσημο μητρώο τίτλων ευγενείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διατηρεί τη θέση του στη σειρά διαδοχής

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική απομάκρυνση του Άντριου, ο οποίος φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες τις οποίες έκανε trafficking o χρηματιστής Τζέφρι Έπσταιν, από τη βασιλική οικογένεια.

Ο Άντριου παρόλα αυτά θα διατηρήσει τη θέση του στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, όπου βρίσκεται όγδοος, μετά τα παιδιά και τα εγγόνια του βασιλιά Καρόλου.

