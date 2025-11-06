Μπορεί ο Τραμπ να «ψαλιδίσει» την ατζέντα του Μαμντάνι;  

Αντιμέτωπος με τον Ντόναλντ Τραμπ καλείται βρεθεί πριν καλά καλά απολαύσει την ιστορική νίκη του στον Δήμο της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, ο «χειρότερος εφιάλτης» του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τον έχει απειλήσει ανοιχτά ότι θα παρακρατήσει ομοσπονδιακά χρήματα από μια πόλη που βασίζεται σε δισεκατομμύρια από την Ουάσιγκτον κάθε χρόνο.

Ο Τραμπ είχε κάνει εξ’ αρχής γνωστό ότι αντιτίθεται στην εκλογή του 34χρονου προοδευτικού Μαμντάνι, ενώ τη Δευτέρα επανέλαβε τις απειλές του στο Truth Social προς τη Νέα Υόρκη σε περίπτωση που εκλεγεί ο Μαμντάνι.

«Εάν ο Κομμουνιστής Υποψήφιος Ζοχράν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, είναι εξαιρετικά απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κεφάλαια, εκτός από το ελάχιστο που απαιτείται, στο αγαπημένο μου πρώτο σπίτι, λόγω του γεγονότος ότι, ως Κομμουνιστής, αυτή η κάποτε σπουδαία πόλη έχει ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ πιθανότητες επιτυχίας ή ακόμα και επιβίωσης!» έγραψε.

Σύμφωνα με το Axios, η πόλη της Νέας Υόρκης αναμένεται να λάβει 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά κεφάλαια για το οικονομικό έτος 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Γραφείου Ελεγκτή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Αυτό αντιστοιχεί στο 6,4% του προϋπολογισμού της πόλης.

Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση πηγαίνει στο υπουργείο Παιδείας της πόλης, το οποίο λαμβάνει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση — το 6,2% του συνολικού προϋπολογισμού του υπουργείου.

Η δημοτική υπηρεσία με την επόμενη υψηλότερη ομοσπονδιακή συνεισφορά είναι το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο λαμβάνει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή αλλιώς το 13,3% του προϋπολογισμού του από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ορισμένες δημοτικές υπηρεσίες εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα ομοσπονδιακά κεφάλαια. Η Διοίκηση Υπηρεσιών για τα Παιδιά, για παράδειγμα, λαμβάνει το 39% των χρημάτων της από την Ουάσιγκτον.

Το Υπουργείο Διατήρησης και Ανάπτυξης Στέγασης λαμβάνει το 50% του προϋπολογισμού του από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει ποια ομοσπονδιακά κονδύλια θα μπορούσε να προσπαθήσει να παρακρατήσει, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να ματαιώσει τα σχέδια του Μαμντάνι για επέκταση της ανάπτυξης και της παραγωγής οικονομικά προσιτών κατοικιών, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η χρηματοδότηση υποδομών θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει στόχο για τον Τραμπ. Στην πραγματικότητα το Κογκρέσο, και όχι ο πρόεδρος, έχει την εξουσία στο ταμείο και τελικά καθορίζει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Ο Ντάγκλας Χολτζ-Ίκιν, πρόεδρος του συντηρητικού Αμερικανικού Φόρουμ Δράσης και πρώην διευθυντής του μη κομματικού Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, δήλωσε ότι υπάρχουν ευρεία προγράμματα κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν οι Νεοϋορκέζοι τα οποία δεν μπορούν να περικοπούν. Υπογράμμισε όμως ότι ο Τραμπ θα μπορούσε ενδεχομένως να καταργήσει τις μεμονωμένες επιχορηγήσεις που δίνονται σε υπουργεία.

Ο Μαμντάνι πάντως από την πλευρά του φαίνεται να έχει απορρίψει τις προειδοποιήσεις του Τραμπ σχετικά με την παρακράτηση χρηματοδότησης, αποκαλώντας την «απειλή… όχι νόμο».

«Πολύ συχνά, αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ σαν να είναι ήδη νόμιμο, απλώς και μόνο λόγω του ποιος το λέει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι δείχνοντας ότι οι απειλές του Αμερικανού προέδρου δεν τον πτοούν.

Εξάλλου, στην πρώτη του Συνέντευξη Τύπου μετά τη θριαμβευτική εκλογή του, τόνισε ότι θα υπερασπιστεί τη Νέα Υόρκη, άφησε όμως «ανοιχτό παράθυρο» για διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

