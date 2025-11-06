search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 07:30

Τραμπ προς Μαμντάνι: Πρέπει να συνεργαστείς με την Ουάσινγκτον για να μην χάσεις την στήριξη

06.11.2025 07:30
zohran_mamdani

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, θα πρέπει να επιδιώξει μια νέα σχέση συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να χάσει πολλά εάν δεν το πράξει.

Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Fox News, Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο νέος δήμαρχος οφείλει να δείξει σεβασμό προς την Ουάσιγκτον – και προς τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πόλη – αν θέλει να πετύχει στη θητεία του.

Διαβάστε επίσης

Ζοράν Μαμντάνι: Τι σημαίνει η ιστορική νίκη του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Το δημοκρατικό «τσουνάμι» και τα μηνύματα σε Τραμπ

Τουρκία: Στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία της Χαμάς – Διαβουλεύσεις για τις επόμενες φάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα

Η Κίνα βάζει φρένο στους influencers: Συμβουλές για σοβαρά ζητήματα μόνο με πτυχίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η νέα ερώτηση των «11» και μια κοινοβουλευτική ομάδα σε… βρασμό

sklikas_ELTA_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

spiti mou 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου ΙΙ»: Το πρόγραμμα έμεινε.. άστεγο – Αδιάθετο το 70% των κονδυλίων, στα κάγκελα η Κομισιόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 08:44
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπισμός 58 μεταναστών τα ξημερώματα στο Λασίθι

mitsotakis vouleutes nd
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η νέα ερώτηση των «11» και μια κοινοβουλευτική ομάδα σε… βρασμό

sklikas_ELTA_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σκλήκας και τα νεύρα των βουλευτών

1 / 3