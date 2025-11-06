Τραμπ προς Μαμντάνι: Πρέπει να συνεργαστείς με την Ουάσινγκτον για να μην χάσεις την στήριξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, θα πρέπει να επιδιώξει μια νέα σχέση συνεργασίας με την Ουάσιγκτον, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να χάσει πολλά εάν δεν το πράξει.
Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο του Fox News, Μπρετ Μπάιερ, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Μαμντάνι, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο νέος δήμαρχος οφείλει να δείξει σεβασμό προς την Ουάσιγκτον – και προς τη χρηματοδοτική της στήριξη προς την πόλη – αν θέλει να πετύχει στη θητεία του.
