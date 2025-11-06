Πάτρα: Άγρια επίθεση νεαρών σε ντιλιβερά τη νύχτα – Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άγρια επίθεση από νεαρούς δέχθηκε ντελίβερι εν ώρα εργασίας στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η επίθεση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου.
Ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμή.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.
