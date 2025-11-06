Πάτρα: Άγρια επίθεση νεαρών σε ντιλιβερά τη νύχτα – Δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα

Άγρια επίθεση από νεαρούς δέχθηκε ντελίβερι εν ώρα εργασίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η επίθεση σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ακρωτηρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο διανομέας τραυματίστηκε από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμή.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης

Αγριογούρουνα μπήκαν στο Δαφνί και… έτρωγαν το γκαζόν (video)

Τραγικό φινάλε στην εξαφάνιση του 21χρονου Γρηγόρη

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο σήμερα στα Προπύλαια