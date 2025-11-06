Στάσιμη στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα – Τι δείχνει έρευνα

Στάσιμη στην 49η θέση μεταξύ 69 χωρών και με γενική βαθμολογία λίγο πάνω από τη βάση – 57,30 (με άριστα το 100) – έμεινε η Ελλάδα το 2025 ως προς την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την «Παγκόσμια Επετηρίδα Ψηφιακής Ανταγωνιστικότητας 2025», που δημοσιοποίησε χθες το IMD (International Institute for Management Development).

Οπως αναφέρει η Καθημερινή, αν και στην Ελλάδα δεν λείπει το ταλέντο, η χώρα υστερεί σε εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ την ίδια ώρα οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν να προσαρμόζονται εύκολα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόοδος της τεχνολογίας, κάτι που προκαλεί μεγάλο έλλειμμα, όχι μόνο ψηφιακής, αλλά και συνολικής ανταγωνιστικότητας.

Χαμηλές επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος σε ό,τι αφορά την παροχή γνώσεων για τις νέες τεχνολογίες, αλλά και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων διαπιστώνει και η έκθεση Digital Economy Navigator 2025 (DEN 2025) του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας, η οποία δημοσιοποιήθηκε επίσης χθες, επισημαίνοντας ταυτόχρονα το έλλειμμα σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν να προσαρμόζονται εύκολα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η πρόοδος της τεχνολογίας.

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από περισσότερους περιορισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο, μετά το νέο τοπίο στους δασμούς, και από έντονη πολιτική αβεβαιότητα, η υψηλή ψηφιακή ανταγωνιστικότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, σύμφωνα με την έκθεση του IMD. «Οσοι είχαν επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια σε τηλεπικοινωνίες,

Διαδίκτυο και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι οι νικητές.

Αν και το ταλέντο παραμένει κινητό, η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει ως συνέπεια λιγότερες μετακινήσεις ατόμων.

Τούτο επηρεάζει την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, όταν υπάρχει ένας συνδυασμός εγχώριων πολιτικών και περιφερειακής αστάθειας, συνδυασμός που έχει ως συνέπεια περισσότερα ταλέντα να φεύγουν από μία χώρα.

Η ρυθμιστική αποσαφήνιση και ασφάλεια βοηθάει τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν την τεχνολογία πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά», επισημαίνει το IMD.

Σύμφωνα λοιπόν με το IMD, η Ελλάδα στους επιμέρους πυλώνες της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας λαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις:

• 49η στον πυλώνα «Γνώση», με τα δυνατά σημεία της Ελλάδας να είναι ο μεγάλος αριθμός επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού (12η θέση στον επιμέρους δείκτη) και την «αχίλλειο πτέρνα» της να είναι η αναλογία σπουδαστών – καθηγητών στην τριτοβάθμια, συμπεριλαμβανομένης της μεταλυκειακής εκπαίδευσης (62η θέση στον εν λόγω υποδείκτη). Οι συνολικές δαπάνες στην εκπαίδευση δεν θεωρούνται υψηλές (47η θέση), ενώ ένα από τα πλέον αδύνατα σημεία είναι η κατάρτιση των εργαζομένων (54η).

• 47η θέση στον πυλώνα «Τεχνολογία». Η έναρξη επιχειρήσεων (η οποία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά), το ασύρματο δίκτυο και οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες αποτελούν τα δυνατά σημεία. Από την άλλη, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις (64η) σε ό,τι αφορά την επίλυση εμπορικών διαφωνιών στα δικαστήρια, κάτι, βεβαίως, που συνδέεται με τη συνολική υστέρηση της χώρας σε ό,τι αφορά την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, ενώ χαμηλή είναι η κατάταξή της (58η) και σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των ευρυζωνικών συνδέσεων. 55η θέση στον πυλώνα «Ετοιμότητα για το μέλλον».

Η μεγαλύτερη αδυναμία εντοπίζεται στο έλλειμμα ανάλυσης big data (μεγάλων δεδομένων), με την Ελλάδα να κατατάσσεται στην 62η θέση, ενώ συνολικά εμφανίζει πολύ χαμηλή επίδοση (65η) σε ό,τι αφορά την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι στις πρώτες πέντε θέσεις της φετινής παγκόσμιας επετηρίδας ψηφιακής ανταγωνιστικότητας βρίσκονται η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και η Δανία.

Πολύ πιο γρήγορη –έστω κι αν στην ουσία η μεγάλη ώθηση δόθηκε κυρίως λόγω της πανδημίας το 2020– αποδεικνύεται ότι ήταν η προσαρμοστικότητα της δημόσιας διοίκησης στις νέες τεχνολογίες, με την Ελλάδα να σημειώνει στην έκθεση DEN 2025 ισχυρές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ψηφιακή διακυβέρνηση (βαθμολογία 74,7 με άριστα το 100), τις ψηφιακές υποδομές (74,9) και τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά (77,6).

Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση DEN 2025, στην οποία η Ελλάδα παρουσιάζεται για πρώτη φορά, η χώρα ενισχύει περαιτέρω την ψηφιακή διακυβέρνηση μέσω μεταρρυθμίσεων για την προώθηση της υιοθέτησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και το cloud computing («υπολογιστικό νέφος») στις κυβερνητικές λειτουργίες. Από την άλλη, οι καινοτόμες επιχειρήσεις δεν αναπτύσσονται γρήγορα, με την Ελλάδα να βαθμολογείται με μόλις 40,1, με μία πάντως από τις αιτίες να είναι και η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων συμμετοχών (38,1 η σχετική βαθμολογία).

Διαβάστε επίσης

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις… δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους… καλεσμένους

«Σπίτι μου ΙΙ»: Το πρόγραμμα έμεινε.. άστεγο – Αδιάθετο το 70% των κονδυλίων, στα κάγκελα η Κομισιόν

Όμηροι του ρεύματος: Η ακρίβεια που δεν λέει να υποχωρήσει – Ενας στους τρεις δυσκολεύεται να πληρώσει