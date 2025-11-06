Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΠΟΕΣΥ για σήμερα (11.30 π.μ. – 3.30 μ.μ.), ώστε τα μέλη τους να μπορέσουν να συμμετέχουν στην διαδικτυακή συνέλευση για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον “ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ” (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα».

Διαβάστε επίσης:

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα ματσίλες, τοξικές αρρενωπότητες – Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται, φοβάται» (Video)

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Ράδιο αρβύλα» χθες (4/11)

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 6 Noεμβρίου