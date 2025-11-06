«Τσουνάμι» συνταξιοδοτήσεων φέτος – Πάνω από 200.000 αιτήσεις υπό τον φόβο αύξησης των ορίων

Νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένεται το 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου είχαν κατατεθεί 190.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανέλθουν σε πάνω από 210.000 ή θα προσεγγίσουν ακόμα και τις 220.000.

Υπενθυμίζεται ότι ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε το 2021, όπου υποβλήθηκαν 212.151 αιτήσεις, έναντι 211.135 το 2022, 190.368 το 2023 και 197.228 το 2024.

Το 2021, χρονιά που υποβλήθηκαν οι περισσότερες μέχρι σήμερα αιτήσεις στο τέλος Οκτωβρίου ο αριθμός ήταν 169.433, ενώ αντίστοιχα το 2022 το 10μηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος είχαν υποβληθεί 179.849 αιτήσεις.

Τα πρώτα σημάδια ότι το 2025 θα εξελιχθεί ίσως στην χρονιά με τις περισσότερες αιτήσεις συνταξιοδότησης των τελευταίων ετών, είχαν αρχίσει να φαίνονται από τον Ιούλιο κιόλας, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «Άτλας» οι αιτήσεις για νέες συντάξεις, έφτασαν τις 19.541, 2.466 περισσότερες από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους (17.075 αιτήσεις) και 1.325 περισσότερες από τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (18.216 αιτήσεις).

Από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ, παρόλα αυτά, τονίζεται ότι δεν απειλείται η πλεονασματική λειτουργία του ασφαλιστικού φορέα της χώρας.

Επίσης σημειώνουν ότι δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στον ΕΦΚΑ, ως προς την διαδικασία εκκαθάρισης των εκκρεμοτήτων.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης ανέρχονται σε περίπου 15.000. Το βάρος πέφτει στις επικουρικές συντάξεις, καθώς οι ληξιπρόθεσμες είναι γύρω στις 31.000.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής», το φαινόμενο σε έναν μεγάλο βαθμό θεωρείται αναμενόμενο για τους ειδικούς, καθώς πρόκειται για την γενιά των baby boomers, οι οποίοι πλέον, θεμελιώνοντας δικαίωμα, σπεύδουν να υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Παράλληλα βέβαια, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί καθόλου και ο φόβος των μελλοντικών παρεμβάσεων στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, παρότι η αρμόδια υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Ευθυμίου έχει δηλώσει από το βήμα της Βουλής ότι οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που θα εξετάζονταν στα τέλη του 2026 και θα εφαρμόζονταν το 2027, έχουν προσωρινά «παγώσει».

