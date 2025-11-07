Αχαΐα: Σε κρίσιμη κατάσταση εργάτης μετά από ηλεκτροπληξία

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 6/11 στα Κουνελαίικα Αχαΐας όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σιδηροκατασκευής, ένας εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας αναφέρει:

«Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει το νέο εργοδοτικό έγκλημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 6/11 στα Κουνελαίικα Αχαΐας, κατά τη διάρκεια εργασιών σιδηροκατασκευής από την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΚΤΙΣΜΑ Ε.Ε.», όπου ένας συνάδελφος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από ηλεκτροπληξία. Το νέο αυτό περιστατικό δεν είναι «ατύχημα», όπως επιχειρούν κάθε φορά να παρουσιάσουν οι υπεύθυνοι. Είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης βασικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, και της εργοδοτικής αδιαφορίας για την προστασία των εργαζομένων.

Δεν πρόκειται για «κακή στιγμή» αλλά για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, οι εργαζόμενοι παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα, γιατί για την εργοδοσία και το κράτος προτεραιότητα έχουν τα κέρδη και όχι η ανθρώπινη ζωή. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει σοβαρότατες ευθύνες και για αυτό το έγκλημα, γιατί συνεχίζει τη πολιτική που ακολούθησαν και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου. Αυτή τη πολιτική εξυπηρετεί και ο νέος νόμος της 13ωρης σκλαβιάς που όχι μόνο δεν διασφαλίζει την ύπαρξη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά διευκολύνει τους εργοδότες να συγκαλύπτουν τα εργοδοτικά τους εγκλήματα. Δεν ανεχόμαστε για τα κέρδη των εργοδοτών να φεύγουμε το πρωί για δουλειά και να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε.

Απαιτούμε:

Άμεση διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και απόδοση ευθυνών στην εργοδοσία και σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με ευθύνη του κράτους και των επιχειρήσεων.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους και κάθε τίμιο άνθρωπο του μόχθου να υψώσουν φωνή καταδίκης. Δε θα επιτρέψουμε το έγκλημα αυτό να συγκαλυφθεί και να μείνει αναπάντητο.

Να απαιτήσουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. όνο με την οργανωμένη δράση και επιθετικούς αγώνες μπορούμε να απαλλαγούμε μια και έξω από τα μεροκάματα του τρόμου.

Η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι κόστος. Καμιά ανοχή στην εργοδοτική ασυδοσία, καμιά συγκάλυψη.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με αποφασιστικότητα για να μη μένει κανένας εργαζόμενος απροστάτευτος».

Διαβάστε επίσης:

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα, εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη

Αχαΐα: Πέταξαν… περιττώματα σε σχολείο, γέμισαν με κόλλα και καρφίτσες τις κλειδαριές

Χολαργός: Άνδρας προσπάθησε να αποπλανήσει μαθητή δημοτικού και να τον οδηγήσει στο σπίτι του