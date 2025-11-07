Απέλπιδα προσπάθεια της Euronext να σώσει τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών  

Σε αναθεώρηση του ορίου επιτυχίας της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΧΑΕ), προχώρησε η Euronext, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η αλλαγή αφορά τη μείωση του κατώτατου ποσοστού αποδοχής, χωρίς να μεταβάλλεται το τίμημα ή η διάρκεια της περιόδου αποδοχής.

Συγκεκριμένα, το νέο κατώτατο όριο συμμετοχής καθορίζεται πλέον στο 50% συν μία (1) μετοχή επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ (30.174.001 μετοχές ATHEX), έναντι του 67% που ίσχυε αρχικά (38.759.500 μετοχές ATHEX).

Η εταιρεία υπέβαλε σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, σχετική αίτηση αναθεώρησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3461/2006. Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή αυτή τελεί υπό την έγκριση της ΕΚ, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, η οποία παραμένει έως τις 17 Νοεμβρίου 2025.

Το τίμημα της δημόσιας πρότασης παραμένει αμετάβλητο, ενώ η πρόταση εξακολουθεί να είναι προαιρετική και να προβλέπει ανταλλαγή μετοχών – δηλαδή οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που την αποδεχθούν θα λάβουν μετοχές της Euronext ως αντάλλαγμα.

Η αρχική πρόταση είχε υποβληθεί στις 30 Ιουλίου 2025 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 3 Οκτωβρίου 2025. Μέσω του πληροφοριακού δελτίου που έχει ήδη εγκριθεί, η Euronext είχε θέσει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής την αποδοχή από κατόχους τουλάχιστον 67% των μετοχών της ΕΧΑΕ – ποσοστό που τώρα μειώνεται στο 50% + 1.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Deutsche Bank AG ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Euronext και επιβεβαιώνει ότι η δημόσια πρόταση είναι αξιόπιστη, καθώς ο προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή και να παραδώσει το αντάλλαγμα στους μετόχους που θα την αποδεχθούν.

