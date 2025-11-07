ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC: Η κοινωνική ευθύνη μετατρέπεται σε πράξη μέσα από δράσεις για άνθρωπο και περιβάλλον

Η επιχειρηματική επιτυχία αποκτά πραγματικό νόημα όταν συνδέεται με την κοινωνική προσφορά και τη συμμετοχή στο κοινό καλό. Αυτό το μήνυμα εκπέμπει σταθερά η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη και η υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρχουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων που καλύπτουν την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και τη συμπερίληψη, η εταιρεία καθιερώνει ένα πρότυπο εταιρικής κοινωνικής συνείδησης.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο της 35ης Αμφικτιονίας Συλλόγων και Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Ξάνθη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε ότι «η κοινωνική ευθύνη αποτελεί καθημερινή πράξη και όχι επικοινωνιακή επιλογή».

Δράσεις με αντίκτυπο στην εκπαίδευση και το περιβάλλον

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στηρίζει σχολεία όλων των βαθμίδων, προσφέροντας βιβλία, σχολικά είδη και εκπαιδευτικό εξοπλισμό, ενώ διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, συμμετέχει σε τοπικές πρωτοβουλίες όπως καθαρισμοί περιοχών και περίπατοι υγείας, σε συνεργασία με το Δασαρχείο και άλλους φορείς, ενισχύοντας τη σύνδεση της εταιρείας με τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον πολιτισμό, με τη στήριξη εκδηλώσεων όπως το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και η Γιορτή Τρούφας στην Καλαμπάκα, συμβάλλοντας στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Προσφορά σε κοινωνία, υγεία και αθλητισμό

Η κοινωνική δράση της εταιρείας επεκτείνεται στον τομέα της υγείας, με τη στήριξη οργανισμών όπως το «Άλμα Ζωής» και το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και συμμετοχή σε εκστρατείες ενημέρωσης για τον διαβήτη. Παράλληλα, έχει προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε πληγείσες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας. Ενδεικτική είναι η αποστολή ζυμαρικών στην Ουκρανία, για την οποία η εταιρεία τιμήθηκε από την πρεσβεία της χώρας.

Με βαθιά αγάπη για τον αθλητισμό, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC στηρίζει ομάδες χάντμπολ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, αλλά και ορειβατικούς και ιππικούς συλλόγους, προωθώντας τον εθελοντισμό και το ομαδικό πνεύμα.

Δέσμευση στην ισότητα και τον εθελοντισμό

Η εταιρεία έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις ίσες ευκαιρίες και τη συμπερίληψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πρόσφατη επίσκεψη μαθητών από σχολείο κωφών της Ρουμανίας.

Κεντρική θέση στις πρωτοβουλίες της εταιρείας έχει η εθελοντική αιμοδοσία. Μέσα από συστηματικές δράσεις, η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC έχει δημιουργήσει δική της Τράπεζα Αίματος, ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους και συνεργάτες να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν τη «πράξη ζωής».

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Για τη ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι απλώς μια πολιτική, αλλά μια στάση ζωής. Κάθε πρωτοβουλία γεννιέται από την πίστη ότι η συλλογικότητα, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη είναι οι αξίες που διαμορφώνουν ένα καλύτερο μέλλον – για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

