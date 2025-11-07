METLEN: Νέος στρατηγικός μετασχηματισμός – Η διάρθρωση του ομίλου

Με ένα νέο στρατηγικό βήμα που σηματοδοτεί τη «The Third Era – Progress in Motion», η METLEN εισέρχεται στην τρίτη φάση του εταιρικού της μετασχηματισμού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία ανάπτυξης και διαφοροποίησής της.

Ο Όμιλος, αξιοποιώντας την εμπειρία των δύο προηγούμενων αναδιαρθρώσεων (2017 και 2022), προχωρά σε ένα ακόμη βήμα αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και τον διπλασιασμό των μεγεθών του σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, όπως είχε ανακοινωθεί στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον περασμένο Απρίλιο.

Η νέα φάση βασίζεται στη σταθερή οικονομική βάση του Ομίλου, στη συνέπεια του στρατηγικού του σχεδιασμού και στην ενίσχυση της εκτελεστικής του ηγεσίας.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναλαμβάνει καθήκοντα Executive Chairman, ενώ ο Χρήστος Γαβαλάς τοποθετείται στη θέση του Group Chief Executive Officer. Η Φωτεινή Ιωάννου αναλαμβάνει Group Chief Financial Officer, ενώ ο Λουκάς Ζιώμας ορίζεται Chief of Staff.

Η αναδιάρθρωση στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, τη διασύνδεση των επιμέρους δραστηριοτήτων και τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου μοντέλου διοίκησης, που ενισχύει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ομάδων και θυγατρικών.

Νέα δομή στον κλάδο Ενέργειας

Ο ενεργειακός τομέας της METLEN αποκτά πλέον δύο διακριτούς πυλώνες:

Renewables & Energy Transition Platform, υπό τον Νίκο Παπαπέτρου ως Chief Executive Director, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έργα ενεργειακής μετάβασης.

Fully Integrated Energy Utility, που χωρίζεται σε δύο επιμέρους τομείς: Integrated Utility, με επικεφαλής τον Γιάννη Γιαννακόπουλο, και International Energy Supply & Trading, υπό τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο.



Η νέα διάρθρωση επιδιώκει να ενισχύσει την ευελιξία του Ομίλου στην αγορά ενέργειας, συνδέοντας τη δραστηριότητα παραγωγής με τη διεθνή εμπορία και προμήθεια.

Ο κλάδος Μετάλλων και η Μ Technologies

Στον Κλάδο Μετάλλων, συνεχίζει να ηγείται ο Δημήτρης Στεφανίδης ως Chief Executive Director, επιβλέποντας την ολοκληρωμένη παραγωγική αλυσίδα αλουμινίου και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με κρίσιμες πρώτες ύλες και κυκλικά μέταλλα.

Παράλληλα, η M Technologies, ο νέος πυλώνας που εστιάζει στον αμυντικό και μεταλλουργικό εξοπλισμό, τίθεται υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Τσιάμη ως Chief Executive Director.

Υποδομές και Παραχωρήσεις

Στρατηγική σημασία διατηρεί και ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων, που θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τον Ευάγγελο Χρυσάφη (Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της METLEN Α.Ε. και Πρόεδρο της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ), τον Ντίνο Μπενρουμπή (CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ) και τον Έλενο Καραΐνδρο (Πρόεδρο και CEO της Μ Παραχωρήσεις).

Ο συγκεκριμένος τομέας θεωρείται κρίσιμος για την ανάπτυξη του Ομίλου σε έργα υποδομής, ενεργειακές και βιομηχανικές παραχωρήσεις, καθώς και σε έργα στρατηγικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ανώτατη εκτελεστική ομάδα

Η εκτελεστική ομάδα της METLEN ενισχύεται με στελέχη που αναλαμβάνουν ρόλους-κλειδιά στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την εταιρική επικοινωνία:

• Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer

• Σάρα Φιδέλη, Chief People Officer

• Βίβιαν Μπουζάλη, Chief Corporate Affairs & Communications Officer

• Πέτρος Σελέκος, Chief Legal Officer

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Executive Senior Advisor, με αντικείμενο τη στρατηγική υποστήριξη του Executive Chairman και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τοποθέτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, από τον νέο του ρόλο ως Executive Chairman, δήλωσε ότι ο τρίτος μετασχηματισμός σηματοδοτεί «την πιο ώριμη φάση της εταιρικής πορείας της METLEN», υπογραμμίζοντας πως η νέα δομή «βασίζεται σε μια ενισχυμένη ηγετική ομάδα και σε ένα λειτουργικό μοντέλο συνεργειών, ευθυγραμμισμένο με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της Εταιρείας και η επίτευξη των δεσμεύσεων του μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού σχεδίου για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, σε στενή συνεργασία με τον νέο CEO, Χρήστο Γαβαλά.

Με τον τρίτο αυτό μετασχηματισμό, η METLEN επιχειρεί να παγιώσει τον ρόλο της ως ολοκληρωμένου βιομηχανικού και ενεργειακού ομίλου, με ενισχυμένη διοικητική δομή, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και προοπτική ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

